網球不是綠色嗎 為何有人說黃色？

近日有一則暖心新聞，烏克蘭一位97歲「網球爺爺」有機會與「泥地王」拿度（Rafael Nadal）見面，甚至落場切磋，實現了夢想（請【按此】觀看「網球爺爺與拿度過招」視頻）。這位爺爺也不簡單，球齡逾半世紀，是國際網球總會旗下最年長註冊運動員，亦是健力士認證「最高齡網球選手」世界紀錄保持者。

從影片所見，「網球爺爺」身手依然不俗，拿度也一直「餵波」，只差無開口：「嗱，波喺度」，認真識做。世事難料，沒有必然，不似會發生的事有時也會發生。

在網球場上，還有一個「沒有必然」的例子，可以和大家分享一下。我一直認為網球是綠色的，可是同一個波，有人會說是黃色的。網球到底是黃色，還是綠色？有人試過問費達拿（Roger Federer），他這樣回答：「They're yellow, right？」（是黃色的，對吧？）對於一些人來說，費達拿話黃色就是黃色，就是標準答案，但另一些看到綠色的人，可能會崩潰。

就這個問題，美國媒體《The Atlantic》曾經報道，並找專家解畫，報道說其實兩種說法都可以說是對的。Twitter曾經有一個有關網球顏色的網上調查，大約3萬人參與，結果有52%認為網球是綠色的、42%認為是黃色，還有6%選擇了「其他」。

國際網球總會官方文件說：「網球應有統一外層，表面覆蓋織物，應為白色或黃色。」（the ball shall have a uniform outer surface consisting of a fabric cover and shall be white or yellow in colour）。很多人指出，網球的顏色通常看起來是黃綠色，介乎黃色和綠色之間，這隻色英文叫chartreuse，本來是一種法國烈酒蕁麻酒，由於呈黃綠色，有人借用來形容顏色。

《The Atlantic》的報道亦表示，有專業科技公司用儀器測量了一個網球的光譜，結果顯示：不是黃，也不是綠，而是黃綠。

其實網球一開始也不是黃色的，根據國際網球總會的資料，網球曾經是黑色或白色的。19世紀末，網球在法國起源後，在英國貴族間成為流行運動，而英國盛產羊毛，所以網球顏色就是它主要材料的顏色，羊毛白；到上世紀中，網球進入公開賽年代，涉及到電視轉播，眾所周知球場邊綫是白的，白色網球經過或砸到邊綫時，彩色電視機前的觀眾就看不到個波。

「視覺黃」網球 便利電視轉播

為了轉播需要，國際網球總會於1972年與網球製造發行商協定，給網球設計了一種專用的「視覺黃」（optic yellow），說這種顏色在電視屏幕會呈現出螢光，最顯眼、最易被觀眾看到。當時溫布頓網球賽還繼續使用傳統的白波，但最終也在1986年改用黃色。

那麼，為何有些人看到不同顏色？答案在於人們看色彩的方式差異很大，並不總是以同樣方式看顏色。

美國國立衞生院（National Institutes of Health）眼科研究所研究員康威（Bevil Conway）專門研究色彩感知，他解釋，人把網球歸為哪種顏色，由感知與認知共同決定：一是進入眼睛的真實光綫，其次是我們過去對該物體的認識。有些人會將大型網球賽事、網球製造商將網球定為黃色或螢光黃的信息「刻入腦」，總是將網球與黃色聯繫一起，就會看到黃色。

另外爭議在於，螢光黃或螢光綠也好，要準確分別有難度。有研究發現，人們用來形容暖色系的詞彙比冷色系多，而網球處於暖色與冷色相近的尷尬區域。紅色和黃色的過渡色，人們會說是橙色；但黃色和綠色的過渡區域，在很多語言中都沒有，這是為甚麼有那麼多人認為網球是綠色的其中一個原因。在中文，我們還可以用不那麼正式的「黃綠色」來形容網球的顏色，但英語就沒有這個詞讓人用。

另一個網球黃色與綠色之爭的原因，是我們看顏色的方式不一樣。2015年，一條普通連衣裙把互聯網粗略分為兩大陣營，一方認為裙子是白色和金色，另一方則認為是藍色和黑色，這和網球顏色爭論相似。

專家解釋說，原因在於人們大腦感知光綫方式不同，在不同類型光綫下看某一特定物體，大腦會作出色彩校正。有些人會忽視光綫中藍色（冷光）的部分，最後看到的裙子就是白金色的；有的人忽略金色（暖光）部分，看到的裙子就是藍黑色，不同光綫下，看出不同效果。

將裙子的解釋放到網球爭議，那就是：看到白金色裙的人，因為忽視了冷光，會認為網球是黃色；看到藍黑裙的人，因為忽略暖光，會覺得網球是綠色。專家還指出一個科學界的推測，經常做「夜貓」的人會花很多時間在人造暖光下，意味他們可能會忽略暖光，會覺得網球是綠色。

我們生活在同一個世界，但每人看到的世界、對同一事物的認識，卻不一樣。這個認知，讓你想起甚麼道理沒有？「網球爺爺」的夢想，是有生之年見到拿度，前幾天他如願以償，獲安排與拿度過招。所以說，世事沒必然，施施然，活到老追夢到老就是了。