新能源時代 港應增國際市場話語權

日前，中國太陽能板原材料多晶矽的主要製造商保利協鑫於港交所復牌，股價一日內飈升82%，而且有價有市，單日成交額超過130億，光伏行業的商業前景看似欣欣向榮；同一時間，第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）亦已於本周一（1日）召開，未來發展方向相信也是要抓緊疫情下「大重置」（the Grand Reset）的政策窗口，加快世界各國向新能源的轉型。

於中國而言，因長期依賴入口石化能源，自然比其他國家有更大誘因加快新能源改革，以及落實對石化能源的替代，今年初更已推出類似香港村屋屋頂太陽能市場化「上網電價」的全國性政策，准許和要求全國政府及社會樓宇天台安裝太陽能設備。

內地推新政策 能源轉型添機遇

新政策推廣順利，導致光伏發電組件的價格急升。有本港太陽能行業人士估計，因需求的結構性增加，加上疫情導致的生產和供應問題，香港不同太陽能組件的入口價格也錄得雙位數加幅，例如太陽能變流器（solar inverter）的價格，在過去6至9個月加幅高達100%。

筆者記得10年前在大學上能源政策課時，任教的梁景文教授（Prof Graeme Lang）早已言之鑿鑿地預測，2015至2020年將會是全球可再生能源的轉型期；2021年後，世界將正式進入由可再生能源主導發展方向的全新時代。果然，不出梁教授所料，今年世界各國也正式出台各項具「硬指標」的新能源政策；至於大家始料不及的，則是香港在這個轉型中的重要角色。

Tesla獲稅惠 港輸出電動車文化

2015年，隨着港府推出電動車稅務優惠，由馬斯克創辦的Tesla電動車成功在本港私家車市場「搶灘」，今日已和其他傳統汽車大廠，平分香港私家車市場的主導地位。馬斯克在香港市場的成功關鍵，在於他能勇於拋開美國廠商一貫的自我與固執，虛心向歐洲和日本的車廠學習，將跑車和豪華轎車的設計元素，融入原屬小眾的電動車中，並借助港府稅務優惠之便成功「登陸」，再將本港電動私家車文化輸出到世界各地。

果然，再經5年努力，2021年歐盟正式宣布，會在2035年淘汰石化能源汽車；美國加州亦已宣布類似銷售措施，美國總統拜登更已提出正式計劃，未來將集中採購由美國裝嵌的電動車，以汰換現時全國政府正在使用的石化能源車輛。

說回全球可再生能源替代進程，筆者在兩個月前，曾主持一場新能源政策討論會，有不少非政府組織人士與年輕學者參與，並深入討論不同的軟性宣傳推廣措施，鼓勵全世界人民由下而上地轉用新能源。

但以公共政策研究和倡議的立場，相比起倚賴能源使用者個人喜好決定執行時間表、「用愛發電」式的軟性措施，硬性的市場環境轉變較能確保成效。以發電組件為例，上文提到可再生能源發電裝置成本高企，過去一直困擾政府和民間，導致轉換進度緩慢。在此前設下，若要各國政府統一口徑增加補貼，中美等大國猶自可，其他小國無組件生產能力，若要進口哪有錢？固然舉步為艱。

在這情況下，加快轉換最有效（或說需要游說最少的人便能達到）的政策方法，其實是令油價上升。以電動車為例，因環球供應鏈問題，本港零售電油價格在近月由每公升16元一直加到21元。車主感到「肉痛」，自然就會想放棄駕駛傳統汽車，轉投電動車了，這方面其實有點類似使用市場手段解決社會問題。

當然，講容易過做，市場的運作方式並非完全如此：如果全球人口對石油的需求下降，油價將會下跌而非上升，就如去年環球航空業在因疫情停擺後，其實曾一度誤打誤撞地達到多年來的「減碳」目標，而在需求下降的情況下，國際原油價格是會直跌到零，甚至出現負數，而不是如上述理想劇本般上升。

實情是，中國推動可再生能源發展的進度領先世界，其實亦不無類似的「供應側」遠因：過去數十年，中國一直高度依賴從海外入口的石化能源，以支撑社會的現代化。發展速度快固然是好事，但這種依賴容易受國際環境變化（例如近期的「新冷戰」）的影響，難以自主。

同時，因中國本身幅員廣大，有大量地理空間發展太陽能、水力和風力發電，一推一拉下，中國自然比歐美國家有更多硬性誘因，更快發展和應用可再生能源。

倡與歐盟 商碳交易市場合作

隨着近日國內「電荒」，國家可能會在未來數月再推出新一輪新能源的推廣政策，以進一步加快應用。新政策需要突破的瓶頸，是如何確保政策措施能大幅增加需求的同時，不導致發電組件價格的進一步上升，意味繼年初已出台的需求量改革，下一步可能需要進行的，是供應量的改革。

至於香港方面，土地嚴重缺乏，市民生活環境擠迫，其實亦意味香港人均能源消耗的高效率；再加上上述電動車銷售領先世界的成功經驗，也算是為人類文明走出重要的一大步，我們卻鮮見環保署等政府部門主動提及。其實在「大重置」下，港府亦有底氣加大在世界能源改革上的話語權，例如開始和歐盟商討未來成立「碳交易」市場上的合作空間。

▲ 國家於今年初推行太陽能新政策，本港光伏發電組件的入口價格亦急升。（資料圖片）