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假冒Minecraft帳號 黑客散播勒索病毒

行政人員版 2021/11/03

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微軟（Microsoft）旗下遊戲Minecraft推出超過十年，至今仍受全球玩家追捧。

但據外媒PC GAMER報道，近日有黑客以多個假冒遊戲帳號散播一款藏有「Chaos」的惡意勒索病毒。

報道指，黑客

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欄名 : 科技新知

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