假冒Minecraft帳號 黑客散播勒索病毒 行政人員版 2021/11/03 分享： 微軟（Microsoft）旗下遊戲Minecraft推出超過十年，至今仍受全球玩家追捧。 但據外媒PC GAMER報道，近日有黑客以多個假冒遊戲帳號散播一款藏有「Chaos」的惡意勒索病毒。 報道指，黑客 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 SEGA夥微軟 藉Azure開發遊戲 今日 SEGA夥微軟 藉Azure開發遊戲 聯想新ThinkBook Plus 明年發布或設副屏幕 2021/11/02 聯想新ThinkBook Plus 明年發布或設副屏幕 蘋果轉用自家芯片 淘汰Intel版iMac 2021/11/02 蘋果轉用自家芯片 淘汰Intel版iMac Apple Music 登陸PS5播4K MV 2021/11/01 Apple Music 登陸PS5播4K MV MacBook Pro瀏海 推程式縮放免遮擋 2021/11/01 MacBook Pro瀏海 推程式縮放免遮擋 微軟（Microsoft，美：MSFT） Microsoft 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 遊戲 黑客 勒索