SEGA夥微軟 藉Azure開發遊戲 行政人員版 2021/11/03 分享： 日本遊戲開發商SEGA日前宣布，將與微軟合作並利用後者的Azure雲端平台來開發「大型、全球遊戲」，作為公司Super Game新項目的一部分。SEGA表示，整個合作項目會是中、長期策略，讓員工能透過 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 假冒Minecraft帳號 黑客散播勒索病毒 今日 假冒Minecraft帳號 黑客散播勒索病毒 聯想新ThinkBook Plus 明年發布或設副屏幕 2021/11/02 聯想新ThinkBook Plus 明年發布或設副屏幕 蘋果轉用自家芯片 淘汰Intel版iMac 2021/11/02 蘋果轉用自家芯片 淘汰Intel版iMac Apple Music 登陸PS5播4K MV 2021/11/01 Apple Music 登陸PS5播4K MV MacBook Pro瀏海 推程式縮放免遮擋 2021/11/01 MacBook Pro瀏海 推程式縮放免遮擋 科技行業 科技硬件 科技軟件 商業 服務 5G 遊戲 雲端