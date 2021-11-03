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SEGA夥微軟 藉Azure開發遊戲

行政人員版 2021/11/03

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日本遊戲開發商SEGA日前宣布，將與微軟合作並利用後者的Azure雲端平台來開發「大型、全球遊戲」，作為公司Super Game新項目的一部分。SEGA表示，整個合作項目會是中、長期策略，讓員工能透過

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欄名 : 科技新知

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