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卡樂B「特製咖喱味薯片」 演繹日式口感

行政人員版 04:00 2021/11/03

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黛安日前收到公關姊妹送嚟嘅卡樂B「特製咖喱味薯片」，呢款新薯片製作好講究，採用超過25種香辛料，經過上百次嘅調配及試味，先至成功炮製出多層次嘅特製咖喱風味，可以話係完美糅合咗日式咖喱嘅香味、甜味，演繹出真正嘅日式咖喱口感。

姊妹話，今個月上旬就可以喺各大超市、便利店及零售店買到呢款薯片，大家記得買嚟試下啦。

本文轉載自《晴報

卡樂B「特製咖喱味薯片」

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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