卡樂B「特製咖喱味薯片」 演繹日式口感 行政人員版 04:00 2021/11/03 分享： 黛安日前收到公關姊妹送嚟嘅卡樂B「特製咖喱味薯片」，呢款新薯片製作好講究，採用超過25種香辛料，經過上百次嘅調配及試味，先至成功炮製出多層次嘅特製咖喱風味，可以話係完美糅合咗日式咖喱嘅香味、甜味，演繹出真正嘅日式咖喱口感。 姊妹話，今個月上旬就可以喺各大超市、便利店及零售店買到呢款薯片，大家記得買嚟試下啦。 本文轉載自《晴報》 ▲ 卡樂B「特製咖喱味薯片」 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - 「Eatizen 11.11美食折」 大派$1000美食着數 今日 「Eatizen 11.11美食折」 大派$1000美食着數 八卦名利場 - 天際100「樂齡遊」 長者免費入場 享85折照相服務 今日 天際100「樂齡遊」 長者免費入場 享85折照相服務 八卦名利場 - YOHO MALL聖誕燈光裝置 炫彩森林星光長廊奇幻浪漫 2021/11/02 YOHO MALL聖誕燈光裝置 炫彩森林星光長廊奇幻浪漫 八卦名利場 - 必勝客沙律吧回歸 Pizza外賣自取5折 2021/11/02 必勝客沙律吧回歸 Pizza外賣自取5折 八卦名利場 - 麥當勞第2周4款全新「鏡仔卡」 成員手繪Q版自畫像 2021/11/02 麥當勞第2周4款全新「鏡仔卡」 成員手繪Q版自畫像