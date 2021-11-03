卡樂B「特製咖喱味薯片」 演繹日式口感

黛安日前收到公關姊妹送嚟嘅卡樂B「特製咖喱味薯片」，呢款新薯片製作好講究，採用超過25種香辛料，經過上百次嘅調配及試味，先至成功炮製出多層次嘅特製咖喱風味，可以話係完美糅合咗日式咖喱嘅香味、甜味，演繹出真正嘅日式咖喱口感。

姊妹話，今個月上旬就可以喺各大超市、便利店及零售店買到呢款薯片，大家記得買嚟試下啦。

本文轉載自《晴報》

▲ 卡樂B「特製咖喱味薯片」