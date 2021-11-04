一男和奇勳的最後對話：

「身無分文和家財萬貫的人，相同之處是甚麼？」一男歎一口氣，再說：「就是：人生無樂趣可言。」設計《魷魚遊戲》的主要背後動機，就是嘗試重拾童年樂趣。

醫生想法跟這風靡全球的韓劇，有相同也有不同之處，就是：「身無分文和家財萬貫的人，相同之處是得到人生樂趣的同等權利。」當然，大家也有同等權利選擇無樂趣可言。以這些兒時遊戲為例，富有人家的孩子不會比窮家子女得到更多樂趣。人長大了不能再從遊戲得到樂趣，物質漸漸成為尋找樂趣的簡單途徑，名錶、名牌手袋、美衣美酒美食……這些物質可會帶來片刻樂趣，有些人在這方面有優勢，但很快便發覺這些樂趣轉眼即逝，擁有後又再次跌回無樂趣黑洞。

回到基本，更要問為何兒時遊戲，能帶來最大樂趣？差不多所有遊戲，都包含三種主要元素：第一是interaction（互動），即人與人相處的相互交往；第二是規條，參與者在規條下，可用無限想像力各展所長；第三當然是勝敗，不論勝或敗也會掀起情緒，這便是樂趣。

窮人、富人長大後，絕對有同等權利去與人交往，發揮想像力和感受勝敗的樂趣。窮人與窮人走在一起談天說地的樂趣，與富人無異；想像力與金錢無關，甚至窮人有更大的想像空間；至於勝敗，不要誤信有錢人的挫敗會少於窮人，主要是對勝敗的定義，可能有出入。

人生樂趣就在身邊，尋找便可尋見，不用參加《魷魚遊戲》。