職業無分貴賤，但手法則有。近年，很多公司都在compliance（合規）事宜上出事，一個員工的錯失，看在公眾眼裏，就不是一個人的問題，而是整間公司的integrity（誠信）、culture（文化）和governance（管治）的問題。

一間公司犯了compliance的問題，不能說那僅是某員工的個人操守問題，因為一間公司的心思、焦點、比重在哪，收成就放在哪，上層都不看重compliance事宜，下屬自然有甩漏，上樑不正下樑歪，這是很簡單的「種瓜得瓜、種豆得豆」邏輯定律。

同類公司，為何公司A從無此等問題，公司B卻屢錯屢犯？皆因公司A由新人入職首天，就不停提醒compliance的重要性，公司B則以起勢捽數聞名，樂此不疲做踩界事，對於看重corporate integrity、corporate governance和corporate compliance的人來說，手法確有貴賤之分。

近年有不少公司，因合規出問題導致公關危機，有些個案嚴重影響公司聲譽，像二○一○年，Goldman Sachs遭美國證券交易委員會提出證券欺詐的民事訴訟，因該公司向投資者推銷一款與次級信貸有關的金融產品時，隱去關鍵事實誤導投資者。後來，該公司承認向客戶提供的資料不完整，需要支付五億五千萬美元，金額成為華爾街金融業界，史上單一案件中最巨大之賠償額度。從那時開始，事件被人蓋上「高盛欺詐門」污名，成為各大MBA課程引以為鑑的反面教材。又，Google於二○○七年被發現操控搜尋結果，遭歐盟罰款二十七億歐羅。

現時公眾最看重兩個S：Standard（標準準則）和System（內部系統），企業看輕compliance的話，即標準準則和內部系統皆不達標，那繼續在corporate motto（企業座右銘）上強調自己「do the right thing」和有「integrity」，就難有說服之效了。