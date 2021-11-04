比特幣ETF 非投資者好選擇？

美國資產管理公司ProShares旗下的比特幣期貨ETF「ProShares比特幣策略ETF」（ProShares Bitcoin Strategy ETF）於10月19日在紐約證交所掛牌上市，交易首日價格即漲4.85%，收市報41.94美元，當日成交金額近10億美元，僅次於「貝萊德美國碳轉型準備主動型ETF」（BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF），成為史上成交金額第二高的ETF，反映比特幣ETF有很大的市場需求。

在比特幣ETF上市買賣刺激下，比特幣價格從60,000美元以下一度攀上64,486美元，翌日價格更攀升至近67,000美元，市場情緒一片熱哄。

比特幣是由中本聰（Satoshi Nakamoto）於2008年發表的一篇論文--《比特幣：一種對等式的電子現金系統》（Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System）提出，2009年正式誕生，是第一個電子加密貨幣。其實，比特幣ETF也不是一個新鮮概念，早於2013年，創辦雙子星（Gemini）交易平台的溫克爾沃斯兄弟（Winklevoss brothers）就提出把比特幣打包成ETF的構思，並且向美國證券交易委員會（SEC）申請上市買賣。

他們期望比特幣的ETF，有助吸引華爾街和散戶投資者投資加密貨幣，但此申請遭SEC否決；其後幾年，溫克爾沃斯兄弟多次再申請，但每次都遭否決，未能成事。

加歐早有買賣 美證監終開綠燈

除了溫克爾沃斯兄弟，還有其他人申請比特幣的ETF，但SEC一直未予放行，理由是比特幣不受監管，價格容易被人操縱，不符合標準。不過，在美國以外的國家，包括加拿大和一些歐洲國家，很多都有相關比特幣的ETF在交易所買賣。資料顯示，目前全球約有50個與加密電子貨幣相關的交易所交易產品，總投資額約140億美元，其中有16個與比特幣相關。

在SEC批准放行「ProShares比特幣策略ETF」後，目前已相繼有數十個申請，排隊等候SEC核准。加密資產管理公司Valkyrie Investments炮製的「Valkyrie比特幣策略基金」（Valkyrie Bitcoin Strategy fund）已早着一鞭，於10月22日在納斯達克交易所掛牌上市；據外媒報道，ETF發行商Direxion最近亦向SEC提交一份比特幣反向ETF的申請，讓投資者能夠沽空比特幣ETF。

投資更便捷 刺激比特幣價格

可以預期，未來有關比特幣的ETF或新產品會不斷推出，投資者可以有更多樣性的投資工具選擇。

為何比特幣ETF面世，會立竿見影刺激比特幣的價格？雖然比特幣的買賣已經有一段日子，但要投資比特幣，須到比特幣的交易平台開設一個專門帳戶，買賣並不簡單方便，與一般大眾在交易所買賣股票，是兩個不同的交易系統。然而，當把比特幣打包轉變成一個ETF，並可以在交易所進行買賣，如此投資者便可以便捷地使用已有的券商帳號買賣，令有意投資比特幣的人，可以通過ETF分享比特幣的投資價值。

記得自2004年開始有黃金商品ETF，迄今全球投資在黃金ETF的金額，約共有2,000億美元，可見把這類商品的交易「便捷化」，有助更多人投資到這個板塊。此外，資產管理者或投資顧問，過去不容易向客戶推介買入比特幣，但有了比特幣ETF，客戶也許會同意把部分資金投資到比特幣。事實上，不少投資基金經理一直很想買入比特幣，豐富投資組合的結構，如今比特幣ETF的面世和開始盛行，可以預料對加密貨幣的投資需求將有所增加。

用ETF投資比特幣雖然更加容易，但回報卻不如直接投資比特幣，因為投資成本會增加。以「ProShares比特幣策略ETF」為例，它並非直接購買比特幣，而是購買與比特幣掛鈎的期貨。具體說，它主要追蹤芝加哥商品交易所（CME）比特幣期貨，即比特幣未來價格的合約，而非加密貨幣本身。

掛鈎比特幣期貨 限制ETF升幅

因為是買入期貨，基於期貨有到期日，到期日若想繼續持有，便要轉倉，因而有轉倉成本的問題，從而影響ETF的淨值表現；另一方面，隨着到期日臨近，期貨價格會有下降之虞。換言之，期限短的，價格低；期限長的，價格相對較高，亦即買入的時候是「貴一點」，但時限到賣出的時候是「低價一點」。筆者估計，這個差額每年約有5%至10%之譜。

即使你目前買入了上述ProShares的比特幣ETF，但考慮到轉倉的交易費用，加上隨期限「縮短」，期貨價格也隨之「縮水」，因此比特幣ETF的上升幅度，有很大機會低於比特幣價格的上升幅度。

除了上述的轉倉費等，投資者還需要付出近1%的管理費用。相信在下一個發展階段，隨着更多比特幣ETF投資產品面世，在競爭之下，交易費用有下調空間，但若SEC只允許ETF與比特幣期貨合約掛鈎，而非與比特幣本身掛鈎，轉倉費必然難以避免。

最後，筆者想談談監管的問題。為何SEC近日對比特幣ETF批准放行？這是基於目前大家已普遍覺得，加密貨幣目前已成為一個投資產品，尤其在今天全球央行實行貨幣量化寬鬆下，加密貨幣成為投資產品組合的一員，是一個現實的存在。

倘當局仍無視 投資者風險更大

而且，投資者都期望對加密貨幣投資有一個「定制」的方式，監管當局與其視而不見、無視市場的期望和發展趨勢，倒不如作出制度安排，讓投資者在監管有序的市場進行買賣。否則，投資者將被迫到其他加密貨幣市場買賣，受騙或損失的風險更高，監管當局本想保護投資者的初衷，反而變成給投資者帶來更多風險因素，好心做了壞事。

當然，SEC官方對於為何批准比特幣期貨ETF的解釋，是說期貨在受到嚴格監管的芝加哥商品交易所交易，並非像比特幣般在非監管交易所交易。但這個ETF的最終「標的物」，依然是比特幣。筆者覺得，監管當局的解釋，只不過是自說自話，面對現實無奈地自圓其說。

但無論如何，基於前文分析的轉倉成本等交易費用，以及期貨期限對價格的影響，與比特幣期貨合約掛鈎的ETF，是否對投資者真正有利，筆者心裏是有疑問的。

比特幣原先的設計，是標榜「去中心化」，設計為一個在網絡上「去中心化」的交易貨幣，但目前卻以ETF形式，在一個受中心化監管的交易所進行買賣，的確有一點諷刺意味。

▲ 目前的比特幣ETF，是購買與比特幣掛鈎的期貨。考慮到轉倉的交易費用，加上隨期限「縮短」，期貨價格也隨之「縮水」，因此比特幣ETF的上升幅度，有很大機會低於比特幣價格的上升幅度。（路透社資料圖片）