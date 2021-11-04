Microsoft Teams及Xbox 將添元宇宙體驗 行政人員版 2021/11/04 分享： 最近微軟（Microsoft）宣布，將會在視像會議工具Microsoft Teams，以及Xbox遊戲平台中加入「元宇宙」（Metaverse）元素。 Microsoft最近在Ignite 2021大會 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Netflix推5款遊戲 訂閱會員免費玩 今日 Netflix推5款遊戲 訂閱會員免費玩 SEGA夥微軟 藉Azure開發遊戲 2021/11/03 SEGA夥微軟 藉Azure開發遊戲 假冒Minecraft帳號 黑客散播勒索病毒 2021/11/03 假冒Minecraft帳號 黑客散播勒索病毒 聯想新ThinkBook Plus 明年發布或設副屏幕 2021/11/02 聯想新ThinkBook Plus 明年發布或設副屏幕 蘋果轉用自家芯片 淘汰Intel版iMac 2021/11/02 蘋果轉用自家芯片 淘汰Intel版iMac Microsoft 遊戲平台 XBOX 元宇宙