  • 25°C
香港時間 : 20211104日 (四) 02:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Microsoft Teams及Xbox 將添元宇宙體驗

行政人員版 2021/11/04

分享：

最近微軟（Microsoft）宣布，將會在視像會議工具Microsoft Teams，以及Xbox遊戲平台中加入「元宇宙」（Metaverse）元素。

Microsoft最近在Ignite 2021大會

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

Netflix推5款遊戲 訂閱會員免費玩
今日
Netflix推5款遊戲 訂閱會員免費玩
SEGA夥微軟 藉Azure開發遊戲
2021/11/03
SEGA夥微軟 藉Azure開發遊戲
假冒Minecraft帳號 黑客散播勒索病毒
2021/11/03
假冒Minecraft帳號 黑客散播勒索病毒
聯想新ThinkBook Plus 明年發布或設副屏幕
2021/11/02
聯想新ThinkBook Plus 明年發布或設副屏幕
蘋果轉用自家芯片 淘汰Intel版iMac
2021/11/02
蘋果轉用自家芯片 淘汰Intel版iMac
Microsoft 遊戲平台 XBOX 元宇宙

上一篇文章

Google Play現詐騙App 自動訂閱服務盜款

下一篇文章

Netflix推5款遊戲 訂閱會員免費玩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？