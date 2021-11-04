Netflix推5款遊戲 訂閱會員免費玩 行政人員版 2021/11/04 分享： 全球熱門影音串流平台Netflix最新宣布，為旗下訂閱用戶推出Netflix Games遊戲服務，以開拓新市場，但目前僅限於Android平台使用。 據外媒報道指，Netflix訂閱會員可以透過平台遊玩 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Microsoft Teams及Xbox 將添元宇宙體驗 今日 Microsoft Teams及Xbox 將添元宇宙體驗 SEGA夥微軟 藉Azure開發遊戲 2021/11/03 SEGA夥微軟 藉Azure開發遊戲 假冒Minecraft帳號 黑客散播勒索病毒 2021/11/03 假冒Minecraft帳號 黑客散播勒索病毒 聯想新ThinkBook Plus 明年發布或設副屏幕 2021/11/02 聯想新ThinkBook Plus 明年發布或設副屏幕 蘋果轉用自家芯片 淘汰Intel版iMac 2021/11/02 蘋果轉用自家芯片 淘汰Intel版iMac Netflix 電玩手遊