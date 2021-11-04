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Netflix推5款遊戲 訂閱會員免費玩

行政人員版 2021/11/04

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全球熱門影音串流平台Netflix最新宣布，為旗下訂閱用戶推出Netflix Games遊戲服務，以開拓新市場，但目前僅限於Android平台使用。

據外媒報道指，Netflix訂閱會員可以透過平台遊玩

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欄名 : 科技新知

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