人愛郊遊看樹木 為何綠色咁舒服？

昨天談到網球到底是黃色，還是綠色的爭議。綠色令人眼減少疲勞、感到舒適，甚至鎮靜神經，常聽人說眼睛若疲勞，就看點綠色，讓眼睛休息，為甚麼綠色能緩解疲勞？

當我們看到綠色植物時，看到的顏色是植物表面反射的光，被我們的眼睛感知為綠色。眼睛能感知各種顏色，因為眼睛的錐體細胞處理這些光波的波長，並告訴大腦正在看甚麼顏色。人眼視網膜通常檢測到波長為400至700納米（NM）的光波，被稱為可見光譜，每種原色對應不同的波長，從最低的藍色（400納米）開始，到最高的紅色（700納米）。

綠色作為三原色之一，處於人眼可見光譜中心位置，大約在555納米，這個波長是正常人眼最敏感的色彩範圍，人眼往往很容易捕捉綠色，這也是紅綠燈中除了刺眼的紅色，也用到綠色的原因。

人類眼睛更接受綠色，有科學解釋，還有否後天因素？在石屎森林、摩天大廈出現之前，我們的祖先一生都生活在戶外，住在充滿綠色植物的野外，找尋食物時，在綠樹綠葉中見到不同顏色的生果，直接影響有無得開餐、會否餓死。

視力進化，以及日益增強的顏色探測能力，使我們祖先在進化上比其他動物更有優勢，因為牠們不能很好地辨別顏色差異。例如從樹葉、水果和蔬菜的顏色變化，可以看出成熟度，或提供警告，顯示可能腐爛甚至有毒。人類進化，逐漸有這種能力，不會隨便亂吃，今天我們買菜，使用的就是這種祖先留下來成為我們「本能」的能力。

香蕉雖然被廣泛認為是黃色的水果，但由於具有葉綠素，一開始是綠色的，就像草和葉有葉綠素賦予顏色一樣，葉綠素能很好地吸收藍光和紅光，反射出我們看到的綠光。香蕉皮本是綠色，隨着香蕉成熟，果皮內的葉綠素開始分解，蕉皮從綠色變為黃色；黃色的蕉更甜，因為香蕉葉綠素分解時蕉皮澱粉被轉化為糖，所以更多黃色意味更多的糖，直到它腐爛。人叻，因為看得懂這些。

盡管我們可能不再住在森林野外，但我們對顏色的敏銳感知，在保持我們的健康方面發揮着重要作用，尤其是綠色。科學家和研究人員指出，我們的眼睛更易檢測到與綠色相對應的波長，這種色調亦會使我們平靜下來，當中的原理，在於各種顏色對光的吸收和反射各不相同。

光綫反射較弱 助放鬆神經

紅色對光綫反射大約是67%、黃色是65%、綠色是47%、青色則只反射36%。由於紅色和黃色對光綫反射較強，容易對眼睛產生刺激；綠色、青色對光綫吸收和反射相對較弱，對人體神經系統、大腦皮層和眼睛視網膜組織刺激較少，人便感覺放鬆下來。

綠色具備這種鎮靜特性，可以解釋為甚麼人在工作環境中放一些綠色東西例如小盆栽，會感覺較舒服。部分植物能吸收對眼睛有害的紫外綫，同時亦能減少其他波長顏色對眼睛產生的刺激，但說小盆栽能吸收電腦輻射，則毫無根據。

在緊張或長時間工作後，望一下綠色，神經能夠放鬆些少，不過當用眼較多時，多看綠色其實也沒用，原因是看東西用到眼球中的睫狀肌，看遠處物體時睫狀肌會鬆弛，看近處睫狀肌就收縮。如果長時間盯着電腦、看書等近距離用眼，睫狀肌長時間收縮繃緊，眼睛便疲勞。

即使此時看綠色盆栽，若距離沒大變化，睫狀肌也就沒放鬆，眼睛仍然在疲勞狀態；真正能放鬆眼睛的是看遠處，而不是單看一陣身邊的綠色。很多人覺得看身邊綠色更舒服，除了綠色處於可見光譜的最敏感範圍，不排除亦有憑過去經驗或「人話係」的心理影響。

然而哈佛大學曾有研究發現，充滿綠色植被的自然環境也可能有助延長壽命。研究有10多萬名婦女參與，歷時8年，數據顯示居住在最綠化地區的參與者，死亡率比住在最不綠化地區的婦女低12%，生活在綠色的地方或附近，預期壽命可能延長。研究負責人說，有更多綠色空間，就有更多在戶外活動的機會，包括運動，對健康自然更好。

研究亦發現，在那些並非生活在綠色地區的人當中，呼吸系統問題是其一主要死因；較少接觸受污染的空氣，則可能是住在綠色地區的人預期壽命增加的原因之一。此外，身處綠色戶外，心情好令心態好，對心理健康亦產生積極影響。

在香港，居住條件出名欠佳，有多少人能居住在綠色滿布的優質環境？我住在綠樹青草環繞的郊外，算是幸運。在此準備了一段影片（請【按此】觀看「綠色世界」視頻），滿眼翠綠，讓各位舒服舒服，不過用手機或其他電子設備觀看，始終壞眼，放假還是到大自然，尋找green。

▲ 我們的祖先居於充滿綠色植物的野外，強大的顏色探測能力令覓食更有優勢；對於現代人類，這種能力對保持健康亦發揮重要作用。據研究顯示，綠色除有鎮靜特性，充滿綠色植被的自然環境也可能有助延長壽命。