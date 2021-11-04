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香港政協青年聯會 第八期政情班圓滿舉辦

特約 09:00 2021/11/04

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香港政協青年聯會第八期政情班於上月底圓滿舉行，28位來自不同界別的青年學員順利畢業。

香港政協青年聯會第八期政情班在2021年10月23日、30日舉行，希望能加深青年會員對國家和香港的政治體制及政府運作的認識，為日後參政議政打下良好根基。活動由該會政策研究及培訓委員會籌辦，28位來自不同界別的青年學員順利畢業。

政情班開班儀式邀得特區政府政務司司長李家超，港區省級政協委員聯誼會會長施榮懷出席並分別致辭鼓勵，中聯辦協調部處長陳紀鵬出席支持。政青主席譚鎮國致歡迎辭，副主席兼政策研究及培訓委員會主任施俊匡擔任儀式主持。

課程邀得多位重量級的嘉賓擔任講師。中聯辦人事部處長陳彬彬擔任「國家政治體制」課程講師；保安局局長鄧炳強就「香港維護國家安全」講授一課；勵進教育中心主席范徐麗泰為「香港立法機制」課程擔任講師；政制及內地事務局副秘書長蔡敏儀介紹香港特區政府運作；特區政府首位律政司司長梁愛詩分享「一國兩制」與《基本法》；香港教育工作者聯會副主席鄧飛傳授辯論技巧。學員們均表示收穫良多。

培養未來議政人才 辦多元活動凝聚青年

課程還特設辯論比賽環節，全體學員分為正反方共六組，分別圍繞「房屋問題是青年問題的根源」、「保育本土文化有利於提升港人生活素質」及「為推動智慧城市發展，香港政府當務之急是投放更多資金」三大題目展開辯論，藉此提升學員的議政才能。

目前香港政協青年聯會已發展至逾1,800人，轄下設有會員事務、對外交流及學習、專業人士、社會事務、政策研究及培訓、體育、公益及慈善、公關及傳訊等委員會。自創會以來，就香港政制發展和青年事務創立了包括旅學團、政情班、以專業人士為主的導師計劃等多個年度品牌活動，更不定時舉辦時事論壇、社會義工服務、專業人士聚會、體育聯誼、社會熱點民意調查及多項促進會員與政府交流的活動，成功凝聚一群具影響力的青年。

（資料由客戶提供）

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