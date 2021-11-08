對冲通脹捕捉新經濟機遇　REITs 3.0收益新選擇

談及上市房地產投資信託（REITs），大家很快想到在香港主打商場的領展（00823）， 大家認為REITs只是商場的投資信託?實質上並不是。自首隻REITs於1960年在美國面世後，至今已經歷不少變化。最初REITs主營商業按揭而非持有物業，後來在1991年KimCo開始，REITs改變模式，以持有物業為主。2016年不單美國REITs市場突破1萬億美元關口，更成為全球行業分類標準（GICS）的第11個板塊¹，物業種類更不再限於商場、辦公室、工廈及住宅等「核心物業」，變得更加多元化，踏入REITs3.0的時代。

入場費較低 流通量較佳



REITs 到底有甚麼吸引之處，令其在短短數十年間躋身重要的投資資產類別？固然投資者可以直接買入物業收租，但往往需要動用數以千萬計的資金，而REITs 把房地產項目證券化並在股票市場上交易，可以降低入場門檻，讓投資者的資金運用更加靈活。同時，由於可以在股市流通，因此REITs的流動性相對比較買賣一個房地產單位較大。



捕捉對冲高通脹 收益吸引潛力



大部分REITs收入來自租金及管理費用等，因此只要REITs管理公司專業可靠，一般收益都比較穩定，加上REITs對派息比例的要求—如美國REITs往往會把大約九成或以上的應課稅收入分派予股東，以能獲得企業稅務上優惠，因此持有REITs能提供相對吸引的被動收入。



同樣都是定期收益，REITs與債券又有何不同？從過去的市場表現看，債券往往受惠於低息及低通脹，而REITs同樣受惠於低息外，卻反而受惠於通脹。實際上，在通貨膨脹的時候，房地產租金往往隨之提高，或本身就是高通脹的原因，因此持有REITs有望能更有效對冲通脹風險。



非核心物業 提供商機



現時上市REITs覆蓋的物業種類相當廣泛，隨著全球新經濟興起，各國由4G逐步轉向5G，手機訊號塔、數據中心等更加重要，而疫情加速商業數碼化，電商愈來愈普及，物流設施如自助倉儲同樣成為REITs熱門的項目；另外，新冠疫情加上人口老化，政府及藥企更大程度投入到醫療，而醫療設施及實驗室需要有更高規格，包括通風、防護等都要更大要求，因此能享受更高的租金，同樣是REITs積極物色的物業。因此，如果想投資電商、雲端運算、5G和人口結構改變等強勁而長期的利好趨勢，除了投資相關股票外，REITs同樣是合適的選擇。



富時NAREIT所有房地產投資信託指數的板塊配置

▲ 資料來源：NAREIT、富時、駿利亨德森投資，截至2021年6月30日。富時NAREIT所有股票房地產投資信託指數，乃是經公眾持股量調整及市值加權的美國股票REIT指數，其成分股包括所有符合稅務資格的REIT，這些REIT須有超過50%的總資產，是以實體物業擔保的按揭以外的合資格房地產資產。

正如上述所言，投資者若對投資REITS的收益及增長的機會有興趣，可以考慮專業的管理。以駿利亨德森為例，作為環球資產管理公司旗下投資專業人士超過 340 人，專業知識涵蓋包括房地產等資產類別，同時管理超過 4,276億美元的資產。自 1997 年，駿利亨德森以主動型管理方法投資上市房地產，逐一評估地產項目風險相對回報潛力，旨在捕捉經濟及市場變革帶來投資的資機會。在投資團隊方面，駿利亨德森房地產股票投資專家分佈環球、糅合當地智慧、獲行業認可及屢獲殊榮。

立即了解更多駿利亨德森投資環球房地產股票的優勢

https://bit.ly/3EMadrx

註 ：

1. GICS或全球行業分類標準：獲投資者、分析師和經濟師廣泛用作釐定公開市場板塊定義，並且將不同公司歸類至相關板塊。

觀點截至發布之日。文件僅供資料參考，不應被使用或解釋為投資，法律或稅務建議，或要約出售、要約買賣，或建議買賣或持有任何證券、投資策略、市場行業的建議。任何內容均不得視為直接或間接對任何客戶提供投資管理服務。觀點和範例僅就廣泛主題加以闡述，並非表示交易意圖，且隨時有變動及並不反映公司其他人的觀點。這並不表示或暗示任何所提及的撰述/範例為目前或曾經持有的投資組合。預測是無法保證的，無法確保所提供的信息是完整或及時且亦不保證使用它所獲得的結果。除非另有說明，所有數據資料均源自駿利亨德森投資，且合理地相信並依賴於第三方的信息和數據來源。往績並非未來表現之保證。投資涉及風險，包括可能損失本金和價值波動。

並非所有產品或服務均在所有司法管轄區內提供。資料或信息可能受法律限制，未經書面許可不得複製或引用，也不得在任何司法管轄區或情況下違法使用。駿利亨德森投資就本文件全部、部分或轉載資料違法分發予任何第三者概不負責。本文內容未經任何監管機構批准或認可。

任何對個別公司的參考，僅供說明用途，並不構成買入或賣出投資建議，法律或稅務事項的忠告。

於香港由證券及期貨事務監察委員會(“證監會”)註冊及監管的駿利亨德森投資香港有限公司發行。本資料未經證監會審閱。駿利亨德森為Janus Henderson Group plc或其子公司之商標。© Janus Henderson Group plc.

（資料由客戶提供）