尷尬經歷啟發初創品牌推廣月經健康教育　Xero整合業務數據助初創更有效接觸投資者

▲ Olivia Cotes-James在機場的一次尷尬至極的場面，觸發她創立自家的有機女性經期護理品牌。

月經是每個女性必經的生理階段，但從以往各個文明的人類社會，均視女性月事為羞恥或禁忌話題，絕少公開談論，只由母傳女的方式耳語相授，導致女性的經期健康從不獲主流社會重視，月經健康知識也容易以訛傳訛。近百年來，女權意識在全球興起，民眾開始接受不同性別均有天生的生理構造和限制，兩性健康逐漸獲得重視。來自英國的Olivia Cotes-James一度飽受經期不適影響，痛苦多年，後來發現問題來源與經期產品成分有關，促使她於2019年在香港創立有機經期護理品牌裸月（LUÜNA Naturals），藉開拓有機經期產品市場，鼓勵更多女性重視經期健康，並教育公眾有關月事的正確知識，促進社會達至性別平等。



Olivia在香港工作過一段時間，但以往身在香港時，每逢月事便要面對連串煩惱，在香港找遍各種經期護理產品也無法解決身體不適的問題。結果每次返英探親時，便要搜購大批包括衛生棉條在內的經期用品，一併攜帶來香港。有一次，她在倫敦希斯路機場準備乘飛機往香港，排隊過行李X光機時，邊境管理局人員要求她打開行李箱檢查，結果行李箱內足夠她用半年的衛生棉條曝露於人前，後面排隊的乘客無不注視，令她尷尬至極。這次經驗激發她深入研究女性經期健康護理，以及探討為何女性月事會被社會污名化。她有如學者上身，不斷找來身邊的朋友、在香港和上海工作時的同事，以至在咖啡店內碰到的陌生人仔細詢問，她誓要解決這個困擾世界上無數女性的長遠問題。



經過連番診斷和化驗，她最終確定以往所使用的衛生巾和衛生棉條，其人造纖維成分導致她感染陰道念珠菌，所得的診斷結果，連同調查所得，使她一心創立裸月，標榜產品均是由有機棉及環保成分製造，以及宣傳關注女性經期健康訊息。



實體銷售 轉移網上銷售



香港的女性經期護理產品市場，長期被數個日本品牌壟斷。為了使更多人認識寂寂無名的裸月，Olivia嘗試與跨國大企業、跨國銀行、香港中小企和健身室合作，鼓勵機構在洗手間內免費提供裸月的產品予女性僱員及或顧客使用，同時開辦免費教育工作坊予她們參加。經過一輪宣傳，裸月漸獲好評，更得到不少獎項肯定，加上Olivia堅持不懈與各大小零售商聯絡和推廣，最終亦獲本地大型連鎖藥房屈臣氏賞識，令產品上架並與傳統日本品牌競爭。

▲ 經過一輪口碑累積和談判商討，裸月終可在屈臣氏上架發售。

品牌成立不足1年，新冠肺炎就在2020年初蔓延至香港，即時重挫香港的零售市道，剛在屈臣氏上架的裸月也不例外。Olivia起初的銷售策略是以傳統實體零售及企業客戶為主，但封關措施不僅打亂了部署，她甚至無法前往上海打理業務（裸月同時在香港和上海經營），迫使她需要投入資源發展網上銷售業務，望能避免新生品牌未開花便枯萎的情況。



天無絕人之路，長時間的新冠肺炎疫情反而令更多人開始反思一直以來的生活習慣，亦令愈來愈多人關注自身健康，以及衛生和環保議題。Olivia表示，踏入2021年，不少企業和學生主動聯絡裸月購買產品，並希望提供女性經期護理知識的工作坊，Olivia終於感到自己並無白費工夫，但同時，她卻遇上另一個煩惱，就那是急增的訂單數目。



大批訂單突如其來 Xero助快速處理

▲ 不論是Olivia還是她的同事均能隨時隨地從Xero快速選取所需資料，應付日常營運工作及營商決策。

在創業初期，Olivia和一眾同事均使用試算表（spreadsheets）和各種會計平台來記錄營運帳目，但當訂單在2021年6月急增後，她發現裸月本來的數個人手已經不堪應付龐大的工作量，因此她決定使用雲端會計管理平台Xero協助管理帳目。



Xero的一站式特色使Olivia和同事在單一平台便能夠實時準確記錄所有單據，且具備不同的數據記錄和圖表製作功能。未使用Xero前，Olivia每日最少花90分鐘來回不同平台才能掌握裸月的業績走勢，如預測業績表現、觀察現金流走向等，但使用Xero後，她只需10分鐘便可取得所需資料和數據。Xero簡單清晰且容量龐大的記帳功能，不但助她騰出更多時間思考營運對策，更讓在香港和上海的同事們更容易應付繁多的訂單。提到Xero最強大的優勢，必定是閱讀數據時非常快捷方便，能夠即時取出業務數據及準確的財務資料以簡報說服投資者，讓Olivia與更多投資者商討融資甚至入股的安排。



裸月生意至今已進入軌道，惟Olivia未忘初衷。除了追求更理想的業績和更優質的產品消費體驗外，她最希望能透過裸月，喚起世人更多地關注女性經期健康，促進亞洲地區訂立關注女性經期健康的政策，為亞洲性別平權出一分力。



（資料由客戶提供）