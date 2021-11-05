45名傑出學生　獲頒馬會獎學金

香港賽馬會多年來致力培育本地人才，助青少年成為未來社區領袖，建設更美好社會。這亦是香港賽馬會獎學金過去23年，在領導及服務社會的原則下，為賽馬會學人所奠定的特別身分及使命。



馬會日前為45名獎學金得主舉行頒授典禮，同時恭賀54名獎學金得主學滿畢業，開展人生新一篇。



馬會主席陳南祿聯同典禮主禮嘉賓 — 東京2020殘疾人奧運會羽毛球男子WH2級單打銅牌得主陳浩源、馬會副主席利子厚、行政總裁應家柏及各大專院校代表共同見證並分享他們的喜悅。



馬會主席陳南祿勉勵各賽馬會學人，將所學的一切銘記於心，堅持最高的道德標準和誠信，亦要保持積極態度，毋懼挑戰，不辭勞苦，先人後己，同時作為社會的一分子，亦毋忘要幫助有需要人士。



陳先生亦表示，馬會不僅協助賽馬會學人發展潛力，同時亦培養他們的社會責任，這正正配合馬會致力建設更美好社會的宗旨。

▲ 馬會主席陳南祿於香港賽馬會獎學金頒授典禮上勉勵各獎學金得主。

取之社會 用之社會

今年獲頒獎學金的同學中，於香港科技大學修讀土木工程的黃美瑜，自小活潑好動，父母在她小時候曾安排她去學琴，但卻連老師都無法讓她乖乖上堂。美瑜於中學時認識投球和一位具同理心的教練，她從教練身上體會到，同理心能讓不同經歷和能力的人融洽相處。慢慢地她便愛上投球，曾為香港U21代表，亦從此開展了教練工作，將知識和技能薪火相傳。

決心回饋社會的美瑜，積極參與社區服務，希望透過專業技能幫助更多人。她曾為特殊學校行動不便的學生，研發學習編程的電腦遊戲。「我想運用所學，以心為心，去幫助有需要的人，例如在城市規劃或道路設計上，配合人口老化需要，設計或改善一些設施。」她亦參與了馬會獎學金同學會，與擁有不同專長的精英一起參與社區服務，了解更多社會上的需要。

▲ 香港賽馬會獎學金得主林堅毅（左）、黃沛婷（中）及黃美瑜（右）。

自身經歷鼓勵他人



另一位獎學金得主是於香港中文大學修讀中醫學的黃沛婷。她是一名SEN（有特殊教育需要）獎學金得主，在高小時被診斷有自閉症和注意力不足過動症，加上她經常需要看醫生，令她漸漸與醫學結下不解緣。及後她遇上好中醫師，讓她對中醫藥產生興趣。學習障礙令沛婷從小就要付出比別人多的努力和時間，才跟得上學習進度。

她表示同學用兩個小時能完成所有試題，而她可能只能完成八成。可幸的是她的努力並沒有白費，更以優異成績考入中大中醫學院。沛婷因為自身的經歷，所以特別希望以過來人身份，幫助其他SEN學生，並鼓勵他們克服困難。她現時是認可的SEN導師，教導其他SEN學生。

用同理心幫助弱勢社群



於香港理工大學修讀社會工作的林堅毅，亦是今年的獎學金得主之一。來自基層家庭的堅毅表示自己在屋邨長大，過去曾需要申請書簿津貼。父母都已退休，馬會獎學金能大大減輕其家庭經濟負擔。他曾經被老師懷疑他有學障，雖然一直沒有去檢查，但年紀小小的他便體會到精神壓力。

後來，他身邊有朋友有精神健康問題，經過這兩次的深刻體會，堅毅開始思索如何幫助這些弱勢社群，尤其有精神健康問題及有特殊學習需要的人。他決心成為社工，立志幫助有需要的人建立信心，並尋求解決問題方法。堅毅坦言，加入賽馬會獎學金同學會，讓他有機會認識更多志同道合的朋友，亦擴寬了他的視野，使他開始探索更多解決社區問題的方法。

培育人才 建設更美好社會



香港賽馬會獎學金自1998年成立以來，已向超過800位香港及內地同學頒授獎學金。時至今天，馬會透過其慈善信託基金撥款支持獎學金計劃總額已逾6.4億港元。

除了支持八間由大學教育資助委員會資助的大專院校和香港演藝學院就讀的本科生，獎學金亦涵蓋這九間院校有特殊教育需要的學生，以及每年18位攻讀職業訓練高級文憑或海外學位課程的學生。此外，獎學金每年更支持共六名研究生前往牛津大學及哈佛大學進修。



為了加強得獎同學之間的連繫，馬會亦成立獎學金同學會，為賽馬會學人提供不同的社會服務機會，並透過馬會才能發展秘書處，促進同學的學習和個人發展。

▲ 馬會主席陳南祿（前排左三）、典禮主禮嘉賓 — 東京2020殘疾人奧運會羽毛球男子WH2級單打銅牌得主陳浩源（前排右三）、馬會副主席利子厚（前排左二）、行政總裁應家柏（前排右二）、慈善及社區事務執行總監張亮（前排左一）、公司事務執行總監譚志源（前排右一）及各大專院校代表與賽馬會學人合照。

（資料由客戶提供）