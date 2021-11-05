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泰國開關歎城市Resort 遊走曼谷型格凱賓斯基酒店

副刊版 2021/11/05

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經過多個月來的布吉沙盒計劃試水溫，泰國終於正式重開，歡迎全球旅客包括香港人入境，已接種疫苗旅客更不需隔離，直接進入泰國旅遊。至少一年多沒到訪曼谷，特別想念當地的豪華酒店及Resort，只開業一年的曼谷

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欄名 : Travel

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