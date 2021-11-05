泰國開關歎城市Resort 遊走曼谷型格凱賓斯基酒店 副刊版 2021/11/05 分享： 經過多個月來的布吉沙盒計劃試水溫，泰國終於正式重開，歡迎全球旅客包括香港人入境，已接種疫苗旅客更不需隔離，直接進入泰國旅遊。至少一年多沒到訪曼谷，特別想念當地的豪華酒店及Resort，只開業一年的曼谷 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 奢華私人包機VistaJet 便捷直達探索環球勝景 2021/10/22 奢華私人包機VistaJet 便捷直達探索環球勝景 沖繩整裝待發 古宇利島連開兩豪華Resort 2021/10/08 沖繩整裝待發 古宇利島連開兩豪華Resort 塞納河旁新明珠巴黎白馬莊園酒店 9月華麗登場 2021/09/24 塞納河旁新明珠巴黎白馬莊園酒店 9月華麗登場 首家凱悅酒店落戶蘇梅 純白簡約打卡風格 2021/09/03 首家凱悅酒店落戶蘇梅 純白簡約打卡風格 米蘭普斯貝酒店 推出獨家體驗包場賞《最後的晚餐》 2021/08/20 米蘭普斯貝酒店 推出獨家體驗包場賞《最後的晚餐》 曼谷 泰國 旅遊資訊 酒店 泰銖