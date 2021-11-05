國泰推出實時對話支援服務 簡化登機手續及零接觸登機

現時航班需逐漸恢復，但行程仍不時存着變數。國泰航空已經推出全天候實時對話及社交平台支援服務，隨時解答顧客的問題，協助查詢航班狀況、提升艙位級別、額外寄艙行李限額以至兌換「亞洲萬里通」里數等事宜。「無憂

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