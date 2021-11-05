國泰推出實時對話支援服務 簡化登機手續及零接觸登機 副刊版 2021/11/05 分享： 現時航班需逐漸恢復，但行程仍不時存着變數。國泰航空已經推出全天候實時對話及社交平台支援服務，隨時解答顧客的問題，協助查詢航班狀況、提升艙位級別、額外寄艙行李限額以至兌換「亞洲萬里通」里數等事宜。「無憂 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : News 最新專欄文章 更多 Coravin全新產品Coravin Sparkling氣泡酒保存器 2021/11/04 Coravin全新產品Coravin Sparkling氣泡酒保存器 Cloudy Bay酒莊兩款 佳釀同步登場 2021/11/04 Cloudy Bay酒莊兩款 佳釀同步登場 SAKImoto Bakery中環ifc開新分店 獨家首賣兩款新口味Maritozzo 2021/11/04 SAKImoto Bakery中環ifc開新分店 獨家首賣兩款新口味Maritozzo 當文歷餅店X新桂香燒臘 推出叉燒蛋牛角包 2021/11/04 當文歷餅店X新桂香燒臘 推出叉燒蛋牛角包 侏羅紀X恐龍樂園互動展覽 2021/11/03 侏羅紀X恐龍樂園互動展覽