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國泰推出實時對話支援服務 簡化登機手續及零接觸登機

副刊版 2021/11/05

分享：

現時航班需逐漸恢復，但行程仍不時存着變數。國泰航空已經推出全天候實時對話及社交平台支援服務，隨時解答顧客的問題，協助查詢航班狀況、提升艙位級別、額外寄艙行李限額以至兌換「亞洲萬里通」里數等事宜。「無憂

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