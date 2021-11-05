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三棟屋博物館大翻新 聲音主導非物質文化遺產展覽

副刊版 2021/11/05

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近年香港博物館愈見進步，除了有全新的M+，舊有的博物館及藝術館也增加更多不同類型的展覽，吸引力比以往更高。連荃灣的三棟屋博物館亦經過翻新，引入全新主題及展品，值得再次重訪。

位於荃灣的三棟屋，未必人人也

...

欄名 : 本地遊

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