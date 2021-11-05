三棟屋博物館大翻新 聲音主導非物質文化遺產展覽 副刊版 2021/11/05 分享： 近年香港博物館愈見進步，除了有全新的M+，舊有的博物館及藝術館也增加更多不同類型的展覽，吸引力比以往更高。連荃灣的三棟屋博物館亦經過翻新，引入全新主題及展品，值得再次重訪。 位於荃灣的三棟屋，未必人人也 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 MOKO新世紀廣場冬日推出 Miffy北歐冬雪藝術村 2021/11/03 MOKO新世紀廣場冬日推出 Miffy北歐冬雪藝術村 偽出境潛行台灣 首個台灣水底攝影展覽推出 2021/11/02 偽出境潛行台灣 首個台灣水底攝影展覽推出 kkplus「天綫得得B」藝術作品展覽 必與1.8米高LaLa打卡 2021/10/29 kkplus「天綫得得B」藝術作品展覽 必與1.8米高LaLa打卡 學者專家訴說社區小故事 免費App聲音導航遊香港 2021/10/29 學者專家訴說社區小故事 免費App聲音導航遊香港 國泰網購邊買邊賺里數 期間限定快閃店精選產品8折 2021/10/28 國泰網購邊買邊賺里數 期間限定快閃店精選產品8折 三棟屋博物館 博物館 展覽 歷史文化