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先做到達標才說

副刊版 2021/11/05

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年輕人經常問人生錦囊，例如：「如何成為一個出色的×××？」我沒有驚世方法，但總會叫他們返回最基本的原則開始：在如何成為出色的×××前，先把各方面做到達標才說，否則，想一步登天去到出色，那是跳步了。每個崗位、位置、角色，都有最基本的標準。假如在工作上屢犯專業操守，屢給自己或公司招惹官非，又或連專業牌照／資格都被釘，低過標準又豈能妄談出色？

我經常提醒年輕人，每個行頭都有其專業操守，犯法事、踩界事不能做，那是最基本的標準，因為：

一、個人名字就是品牌、聲譽，在行頭圈子沒有秘密，誰曾有失德劣迹、污點跟足成世。若甫提起那個名字，行內人即時可說出其劣史，那說明已是個壞了的名聲。

二、做事手法給人留下「不達標」觀感，即使仍能在行頭生存，也只能吸引「不達標」的人與事，哪裏會有大格局或對標準有要求的人／客戶／機構，想跟低過水平的人黐在一起？所謂「物以類聚、人以群分」，不介意找個「不達標」的，怕且水平也是差不多，所以「不達標」者永遠只能在低標準的維度繼續生存或經營。這與職銜無關，高職銜低水準的人，社會上不少，但對自己有點要求和自重的人，必不屑同流。

三、違反專業操守，一次都嫌多。犯而不知，是蠢；明知故犯，是壞；屢犯不改，那說明此人無論做事做人，俱屬無得救級別，想由最低類別攀至出色類別，簡直想愴個心。

有些工種，伏位處處，引誘多多，很容易行差踏錯，需要格外警醒，嚴守專業操守，有些更需要whiter than white的態度。若連最基本的標準都達不到，在行內揹着一個有操守污點的名聲，基本上做人做事，皆與出色二字絕緣，極其量只能厚着面皮繼續在行頭打滾而已。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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