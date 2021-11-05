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意大利百年餅店Giovanni Pina 華麗進駐中環

副刊版 2021/11/05

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在意大利擁有百年歷史的Giovanni Pina自去年進駐香港的K11 MUSEA後，今年再下一城，在中環開設旗艦店，以典雅的貴族古堡為題，並結合咖啡餅店、餐廳及酒吧於一身，才足夠襯托繁華的金融核心地

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欄名 : 新鮮熱辣

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