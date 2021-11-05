意大利百年餅店Giovanni Pina 華麗進駐中環 副刊版 2021/11/05 分享： 在意大利擁有百年歷史的Giovanni Pina自去年進駐香港的K11 MUSEA後，今年再下一城，在中環開設旗艦店，以典雅的貴族古堡為題，並結合咖啡餅店、餐廳及酒吧於一身，才足夠襯托繁華的金融核心地 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 LEGO推出兩套經典電影模組 細緻重現《鐵達尼號》《寶貝智多星》 今日 LEGO推出兩套經典電影模組 細緻重現《鐵達尼號》《寶貝智多星》 唯港薈推出GODIVA 甜蜜獻禮下午茶 2021/11/03 唯港薈推出GODIVA 甜蜜獻禮下午茶 龍逸軒任點任食懷舊點心Brunch 2021/11/03 龍逸軒任點任食懷舊點心Brunch 台灣製造創意蛋捲品牌「青鳥旅行」 登陸尖沙咀海港城LCX 2021/11/01 台灣製造創意蛋捲品牌「青鳥旅行」 登陸尖沙咀海港城LCX 鮨白鳥推出秋季盛宴 江蘇大閘蟹 + 意大利白松露 2021/11/01 鮨白鳥推出秋季盛宴 江蘇大閘蟹 + 意大利白松露 香港 歐洲 品牌 設計 餐廳 美食 中環 菜式 意大利 魚