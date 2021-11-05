不穿白袍 醫生做手術為何穿綠色？

世間多姿多彩，欣賞就開心，研究顏色就頭昏。一連兩篇文章談到綠色，不得不寫多一篇，分享一個很多人鮮有留意、甚少琢磨的現象背後之理由。要用一種顏色來代表醫生，相信大家腦中都會浮現白色，醫生身上那件醫生袍，不就是白色嗎？那麼醫生做手術時，為何改穿綠色，或者藍色的手術袍呢？

20世紀之前，現代微生物學與消毒概念尚未建立的時候，醫生穿的是黑色或灰色衫，這身打扮是為「保護自己」，避免血迹或體液等污染長袍下的衣服，當黑色衣服邋遢了也不易看出來。穿黑色還有另一原因，當時科學觀念未興盛，對醫學或醫生並不太信任，醫生穿像神職人員的黑色衫，象徵莊嚴與對生命的尊重，能增加別人對這個專業的信心。

隨着醫學發展進步，才有了醫生袍由灰黑轉白，醫生穿白袍，其實只不過百多年歷史。為何是白色而非其他顏色？

19世紀中之後，醫學界逐漸清楚細菌致病原理，英國醫生李斯特（Joseph Lister）提出外科手術無菌概念與消毒操作，如手術器械先經過高溫殺菌，傷口消毒後再用繃帶包，以減低病人手術後感染。他認為，醫生穿黑色衣服難以分辨是否邋遢、有細菌，並主張穿白色，因為白色是最容易被弄髒的顏色，只要一點血或污垢均顯眼，是否邋遢一目了然，邋遢了就拿去清洗消毒，較有效避免病菌傳播，一定程度上起到保護病人作用。

往後，醫護人員開始更注重衞生，醫生陸續穿白袍。然而，今天醫生入手術室前，多數都換上綠、藍色手術服，那又何解？是令醫生紓緩，避免長時間注視紅色導致視覺疲勞而出錯。

在替病人開刀過程中，醫生專注看着紅色的身體器官，流出來的鮮血亦是紅色，複雜手術有時數小時或更長，長時間會令眼睛對紅色細節的分辨能力下降。如果醫生或身邊護士穿白色衣服，當眼攰的醫生把目光轉移到白色，會看到綠色加藍色的青色（cyan）殘影，稱為「視覺暫留」。

所謂「視覺暫留」，是指我們注視某物體一段時間後，將視綫移開，在短時間內仍會看到該物體的影像。這種影像亦稱為「後像」，分為兩種：如果影像的顏色與原物相同，稱為「正片後像」；若顏色與原物不同，則稱為「負片後像」。正後像是神經正在興奮而尚未完成時引起的，負後像則是神經長時間興奮引致疲勞過度所致，即視覺疲勞。

穿綠衫 避免「視覺暫留」

醫生做手術，眼球中對紅色敏感的感光色素視錐細胞，因長時間興奮而疲勞，所傳的信息降低，大腦對於紅色的感覺變弱，亦即是敏感度降低。當目光轉移到白色，因紅光信息變弱，剩下的就是藍光和綠光錐狀細胞所傳的信息，也就是看到綠光和藍光混合的青色殘影。

用一幅附圖解釋：盯着一側有紅圈的黑點至少30秒，然後快速將眼睛移到另一側白色區域的黑點，此時會「看到」一個不同顏色的圓圈--藍綠色，便是「視覺暫留」。簡單說，如果長時間看一種顏色，當轉移視綫看別的地方時，會看到與剛才那種顏色的「對比色」，即在色相環（color wheel）一個顏色對面的顏色，有非常強烈的對比度，例如紅色的「對比色」是綠加藍色。

醫生在手術時專注盯着血紅色人體組織器官，長時間後大腦疲勞，繼而對紅色產生模糊，無法繼續看清。若偶爾將目光轉移到其他顏色上，能減少疲勞，保持大腦對紅色的敏感，確保手術無誤。

不過，目光移向白色的話，反而會出問題，移向自己或身邊醫護穿的綠色衫或藍色衫，即紅色的「對比色」衣服，就能夠避免因「視覺暫留」看到藍綠色殘影的困擾，因為件衫也是綠色，看上去就不會有混亂感覺。

故此在手術室裏，醫護通常會穿與紅色「對比」的綠色或藍色衫，如果你有機會進手術室，不妨留意牆壁顏色，不出意料的話會是淡綠或淡藍色，也是為緩解醫生的視覺疲勞。

對一般人來說，可能不希望見到醫生穿綠色、藍色，因為代表自己要做手術，從這個角度，綠色就不代表生機了，而是危機。一般情況下，在病人眼中，白袍似乎睇落較舒服，有所謂「憐憫之袍」（cloak of compassion）的感覺，病人看到白袍會覺得光明有希望，醫生活像上天派來的救星，見到不用再心驚。所以說，顏色太多學問，既講科學、又憑感覺，顏有時騙、色不時偏。

▲ 若盯着圖中有紅圈的黑點至少30秒，然後快速將眼睛移到旁邊白色區域的黑點，會看到一個藍綠色的圓圈，這便是「視覺暫留」。