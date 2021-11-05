新時代立會選舉 助重整施政

在2019年黑暴事件後，全國人大常委會確立「愛國者治港」原則，於今年3月大幅修改選委會、香港特首以及立法會選舉制度。1,500人的選委會已成功選出，而即將在12月19日舉行的立法會選舉，則加入了候選人資格審查委員會機制，參選人必須獲得相關選區或業界選民的提名，以及選委會5大界別至少各兩名選委提名。

此番修改參選門檻，最主要目的是確保參選人是堅定愛國愛港人士，效忠基本法。正所謂種瓜得瓜、求仁得仁，在一國兩制下，反對國家價值及理念的人士，過去數年在泛民及本土派中迅速崛起，挑起港人反共情緒，通過各種「文宣」及媒體，極盡渲染誣蔑之人事，為求令事件及民情發酵，甚至不惜製造假新聞，鼓勵群眾上街仇警，分門分派大搞顏色革命，鼓勵民眾在網上公開警察以及持不同政見人士的身份及資料，進行人肉搜尋「起底」式批鬥，製造白色恐怖。

稍有理智的人士都看得出，這些運動的背後目的，是要搞亂香港，甚至利用推土式的民怨情緒，動搖中央政權，無奈當時有部分受高等教育及專業人士，都像受了魔咒般，網上及實體進行顏色批鬥。正所謂魔高一尺、道高一丈，國安法的出現以及「完善選舉制度」草案，把這些搞事分子打得落花流水。

由於本屆立法會選舉入閘的前設是「愛國愛港」，相信部分泛民派或本土派人士都未能符合，甚至不會參選，早前民主黨舉行黨員大會，當中沒有黨員表達出選立法會的意願，便是自我審查後覺得不符合資格的最佳例證。

代議士應教育選民 杜絕勾結外國

作為代表民意的代議士，有責任為自己所屬選區或界別的選民，在議會表達意見，在一國兩制的大前提下，更有責任教育選民和支持者國家的重要性，而不應該巴結外國勢力，鼓勵市民反對自己的國家，走泛民過去20多年的回頭路。

香港民意研究所上月公布一項有關民主派參與立法會選舉的民意調查，顯示泛民支持者有超過一半反對民主派參選今次立法會選舉，只有2成半選民支持他們參選；城市大學9月一項調查更詳細詢問選民，如果是次選舉有民主派參選，會否影響其投票意向。調查結果顯示，如今次選舉沒有民主派候選人可供選擇，約7成建制支持者會投票予建制派候選人，但當有民主派競選時，則有3成建制支持者表示他們會轉投民主派候選人；相反，在沒有民主派候選人時，過半數民主派支持者選擇不投票，但如有民主派候選人出現，一半人會投票予該候選人。

整合泛民建制光譜 聚焦經濟民生

上述結果反映，在新時代的立法會選舉，尤其是地區直選，提高入閘門檻將令建制及民主派重整競選策略。民主派要爭取更多民主支持者的選票，不能如以往般趨向極端本土主義，如溫和民主派能通過資格審查，亦有責任教育其支持者，不應再走火入魔；而在民主派變得溫和之際，建制派如要鞏固溫和建制票的支持，亦有需要為爭取本港民主而發聲。如此，在新時代的選舉制度下，或會令政治光譜有所整合。

所謂合久必分、分久必合，在現行制度下，議會代議士爭拗的，可能會變成各項經濟民生有關的議題。事實上，議會過往經常處於拉布甚至停擺狀態，運作經常受阻，法案審議工作屢被拖延，而自從泛民議員總辭後，過去一年情況得到革命性的改變，很多關乎民生、經濟的政策及議案得以落實，政府施政亦前所未有地順暢。

雖然有市民可能會擔心，這是一言堂的表現，但香港回歸後所經歷的政治團體小圈子化，實在是造成本港20多年來過多爭拗、停滯不前的其中一個原因。隨着立法會選舉制度的改變，應該會從根本改寫本港的政治環境，擺脫以往政治口號化、光譜碎片化的困境。（文章只代表個人立場）

▲ 隨着立法會選舉制度的改變，應該會從根本改寫本港的政治環境，擺脫以往政治口號化、光譜碎片化的困境。（資料圖片）