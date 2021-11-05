Telegram公開頻道 擬推廣告服務 行政人員版 2021/11/05 分享： 通訊軟件Telegram具備高度隱密性，因而受到全球不少用戶歡迎，其使用人數持續穩定增長。該企曾於去年底宣布，將為用戶推出收費廣告服務，但強調不會追蹤用戶的使用數據而投放特定廣告內容。 據外媒報道， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Epic Games《要塞英雄》 下周撤出中國市場 今日 Epic Games《要塞英雄》 下周撤出中國市場 Netflix推5款遊戲 訂閱會員免費玩 2021/11/04 Netflix推5款遊戲 訂閱會員免費玩 Microsoft Teams及Xbox 將添元宇宙體驗 2021/11/04 Microsoft Teams及Xbox 將添元宇宙體驗 SEGA夥微軟 藉Azure開發遊戲 2021/11/03 SEGA夥微軟 藉Azure開發遊戲 假冒Minecraft帳號 黑客散播勒索病毒 2021/11/03 假冒Minecraft帳號 黑客散播勒索病毒 Telegram 手機Apps 科技行業 科技軟件 科技硬件 服務 軟件 廣告 廣告