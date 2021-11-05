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Telegram公開頻道 擬推廣告服務

行政人員版 2021/11/05

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通訊軟件Telegram具備高度隱密性，因而受到全球不少用戶歡迎，其使用人數持續穩定增長。該企曾於去年底宣布，將為用戶推出收費廣告服務，但強調不會追蹤用戶的使用數據而投放特定廣告內容。

據外媒報道，

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欄名 : 科技新知

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