林鄭：第3針續打科興 抗體足便可 稱「安心」非難為長者 為通關須接受限制 港聞版 2021/11/05 分享： 本港新冠疫苗接種開展逾8個月，港府公布免疫力弱及較高感染風險人士，今日（5日）起可預約下周四（11日）或之後免費接種第3劑疫苗，專家亦建議第3針打復必泰可產生更好免疫反應。特首林鄭月娥昨日表示，自己第 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 13歲女打針逾月後亡 威院被質疑沒呈報 今日 13歲女打針逾月後亡 威院被質疑沒呈報 印度Covaxin世衞准緊急用 有效率78% 今日 印度Covaxin世衞准緊急用 有效率78% 穗30萬童已打首劑 暫沒嚴重不良反應 今日 穗30萬童已打首劑 暫沒嚴重不良反應 你可能感興趣 13歲女打針逾月後亡 威院被質疑沒呈報 今日 01:00 13歲女打針逾月後亡 威院被質疑沒呈報 印度Covaxin世衞准緊急用 有效率78% 今日 01:00 印度Covaxin世衞准緊急用 有效率78% 穗30萬童已打首劑 暫沒嚴重不良反應 今日 01:00 穗30萬童已打首劑 暫沒嚴重不良反應 林鄭月娥 疫情 香港 疫苗 機場 陳肇始 診所 科興 食物及衞生局 醫療機構