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林鄭：第3針續打科興 抗體足便可

稱「安心」非難為長者 為通關須接受限制

港聞版 2021/11/05

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本港新冠疫苗接種開展逾8個月，港府公布免疫力弱及較高感染風險人士，今日（5日）起可預約下周四（11日）或之後免費接種第3劑疫苗，專家亦建議第3針打復必泰可產生更好免疫反應。特首林鄭月娥昨日表示，自己第

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