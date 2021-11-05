本港新冠疫苗接種開展逾8個月，港府公布免疫力弱及較高感染風險人士，今日（5日）起可預約下周四（11日）或之後免費接種第3劑疫苗，專家亦建議第3針打復必泰可產生更好免疫反應。特首林鄭月娥昨日表示，自己第

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