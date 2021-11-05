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Kakao Friends人氣角色登場互動 荷里活廣場變身聖誕樂園

行政人員版 04:00 2021/11/05

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黛安收到好消息，鑽石山荷里活廣場由即日起至明年1月2日將化身「Kakao Friends聖誕夢幻樂園」，人氣角色Ryan、Apeach、Tube、Con、Muzi等，仲有最新角色春植，將以聖誕造型登場，陪大家過聖誕！場內仲設有互動遊戲，包括「Ryan飛越海盜船」、「Apeach彈彈咖啡杯」等，大人細路都可以玩到樂而忘返。

公關姊妹話，本月13日至明年1月2日嘅指定周末及公眾假期，更會舉辦「Ryan & Apeach見面會」，憑指定消費或VIC會員積分，即可與心愛嘅角色合照；想影多啲靚相，就千祈唔好錯過3大打卡熱點：樂園拱門、大舞台及「Jay-G極速跳樓機」喇；另外，場內更特設期間限定店，售賣過百款精品。

荷里活廣場更貼心準備咗3款獨家限定禮品，包括座枱月曆、掛頸八達通套及餐碟套裝，憑指定消費或VIC積分即可換領，例如即日以電子貨幣消費滿$500，或以VIC 50積分，即可換領Kakao Friends 2022年座枱月曆，數量有限，換完即止。想知多啲詳情，要密切留意荷里活廣場fb專頁喇。

本文轉載自《晴報

3款獨家限定禮品，憑指定消費或VIC積分即可換領。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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