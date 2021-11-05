銷售數字才是判斷成敗標準

榮華臘腸的最新廣告，在納悶的廣告市場引起很大的回響。廣告以經典卡通人物麥兜做主角，以「最美好的自己」為題，講述麥兜辭去畢業後的首份工作，尋找更好的自己，結果找到了另一半。畫面展示麥兜和他的另一半躺在雪山上，然後鏡頭一轉，變成白飯上的兩條臘腸。

觀眾的回響兩極化，有人從理性的角度看，認為這是「恐怖」和「殘忍」，但也有人說這是黑色幽默；但無法否認，在一眾廣告都使用同一男子組合的情況下，這廣告能夠突圍而成為大眾談論的對象，令人耳目一新，而且費用便宜得多。

傳媒多以公關災難來形容廣告。但我認為這不一定是災難，廣告最大的災難是做了也沒有人知。消費者每天會看很多廣告，面對很多雜訊，大部分都無法讓人留下深刻印象，這支廣告能夠引起人們談論，已經是成功的第一步。

而且我見廣告帖上使用「哈哈」表情符號的人，遠多於「嬲嬲」，情況未必很災難。

而且營銷不是要所有人支持，甚至不必是大部分人支持。即使大部分人討厭品牌，只要有少數狂熱支持者，也可以很成功。討厭品牌的人最多罷買，但支持者卻會用行動去支持。臘腸不是每家每戶都會買的產品，即使廣告令大部分人反感，只要令小部分本來不會購買的人去支持，銷售也可能會飈升，所以銷售數字才是判斷成敗的標準。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》