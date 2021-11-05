CHANEL Haute Joaillerie　情迷威尼斯

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對於高級時裝品牌CHANEL而言，她可以說是得天獨厚。Gabrielle Chanel所鍾情的人與事，都一一成了今天品牌的創作總監和設計團隊的靈感泉源，就以旗下的高級珠寶系列為例，高級珠寶創意工作室總監Patrice Leguereau在最新的Escale a Venise系列裏，就以這位一生富傳奇色彩的時裝大師鍾情的「水都」威尼斯致敬。
對CHANEL時裝熟悉的人，都會懂得這位時裝大師在生前留下不少創作靈感給予今天的設計師取經。以品牌的高級珠寶系列為例子，隨手拈來的有山茶花、流星、獅子和tweed面料等元素，都曾經一一成為該系列的創作靈感。這一次當品牌的珠寶創意總監Patrice Leguereau埋首創作時，不再刻意以特定某一個固定圖騰以作啟發，反而從Gabrielle Chanel的經歷去提取靈感。
話說於1920年，Gabrielle Chanel一生中的至愛Boy Capel因為交通意外逝世，遭受突如其來打擊的Gabrielle Chanel及後遠走他鄉療傷，去到意大利威尼斯居住了一段時間，這個滿布拜占庭式建築物和運河的水都令她心情得以平復之餘，同時亦深深影響到她日後的設計風格。當中於2013年，由Patrice設計的Sous le Signe du Lion高級珠寶系列，就是以威尼斯的城徽獅子致敬的一個系列（Gabrielle Chanel屬獅子座），而8年過後，他再一次引用威尼斯為創作靈感，在合共70件的高級珠寶系列中劃分為4部分，包括威尼斯精神（Spirito di Venezia）、大運河（Gran Canale）、威尼斯潟湖（Isole Della Laguna）和水都（La Serenissime），藉着珍貴的寶石首飾來向大家訴說「香奈兒」的前半生，以及這個在海權時代曾經極為繁盛，有着「最尊貴的威尼斯共和國」（La Serenissime）美譽。
威尼斯精神（Spirito di Venezia）
威尼斯與獅子有着不解之緣，獅子除了是這水都的守護神外，更代表這城市的精神象徵，這一次獅子圖騰再出現於高級珠寶系列裏，衍生出5款珠寶套裝，其中的一條單色Lion Secret頸鏈，以白金鑲嵌梨形和梭形切割（shuttle cut）鑽石的雙頭雄獅，而構圖上雄獅更守護着一顆15.55卡的拉梨形切割鑽石（梨形主鑽為可拆卸式設計，可裝於套組戒指），至於頸鏈中其他珍貴的素材包括紅色尖晶石圓珠、藍色青金石和黃色藍寶石等。
另一組Constellation Astrale高級珠寶套組，則融合當地著名的聖馬可大教堂牆上方的翼獅，配合上紅色尖晶石圓珠、藍色青金石和黃色藍寶石等鑲嵌出星體圖案，絕對是收藏家們虎視眈眈的項目。
水都（La Serenissime）
如果說上述所談及的兩個系列均以獅子和運河為靈感的說話，那麼靈感來自水都（La Serenissime）的Eblouissante珠寶套組裏出現的方體幾何圖案，則肯定是向當地瑰麗建築物致敬的一組首飾。這一個系列的首飾以白和粉紅為主要色調，立方體的圖案叫人想起CHANEL手袋上菱格紋的同時，亦帶出代表了威尼斯城中的宮殿、地上的大理石和當地拜占庭式風格金色大教堂內的馬賽克裝飾藝術。
大運河（Gran Canale）
說到威尼斯，又怎可以不談大運河？這個堪稱最能代表當地交通樞紐，亦成了Patrice的靈感泉源，在這個珠寶套組上分為Volute Venitienne、Volute Marine和Volute Croisiere。前者靈感來自貢多拉小船纜繩的藍白相間泊船柱，應用上青金石和鑽石代表船柱的藍白配色。Volute Marine則以相同手法呈現出潟湖面貌，當中的耳環和手環加插CHANEL標誌性的慧星圖騰。而最後的一組Volute Croisiere應用了紅色尖晶石和鑽石帶出船柱上紅白相間，頸鏈出現的回旋效果好比貢多拉的船纜，從首飾中帶出航海為主的古城優雅的一面。
威尼斯潟湖（Isole Della Laguna）
山茶花作為CHANEL裏一個最重要的圖騰，基本上每一個系列都可以找到其影蹤，而這一次Escale a Venise高級珠寶系列裏也不例外，在威尼斯潟湖（Isole Della Laguna）裏的3款珠寶套組中盛放之餘，背後更再一次向CHANEL這位設計巨匠致敬。和以前山茶花首飾不同的是，這一次Camelia Byzantin套組顏色來得非常鮮艷，靈感取自托爾切洛島（Torcello）的馬賽克鑲嵌和穆拉諾島（Murano）的玻璃製作等傳統工藝，動用了的寶石包括紅玉髓和火蛋白石，以馬賽克形式拼湊成山茶花的花瓣。至於Camelia Venitien套組以雕刻半透明水晶的山茶花，呼應了Gabrielle Chanel生前於康朋街寓所中的威尼斯鏡面裝飾。
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