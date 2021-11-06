Longbridge長橋開戶即送價值$1,000美股　一連4星期秒搶最新科技產品

近年愈多互聯網劵商登陸香港，為新客戶提供豐富優惠及獎品，好像最近來自新加坡的Longbridge長橋證券旗下「港美股投資應用程式（App）」剛剛於上月正式上線，今個月用戶只要滿足指定要求，即可領取1股超微半導體（AMD:NYSE，價值約1,000港元，下同），同時參與「長橋證券迎新三重賞*」活動，還可免費贏得最新智能手機及平板電腦等，並享有港美股終生免佣優惠。



長橋證券迎新三重賞* 儲印花贏最新型號智能手機



繼上月迎新活動，為新用戶送一股迪士尼後，Longbridge在11月加碼推出「長橋證券迎新三重賞」，進一步升級獎品陣容。



用戶只需於Longbridge App完成以下不同任務，可輕鬆領取以下獎賞*：



① 入金轉倉，人人有賞：開戶入金10,000港元，可獲贈超微半導體（AMD:NYSE）股票一股（價值約1,000港元）+「港股終生免佣」；如入金達10,000美元（或78,000港元）及以上更可獲得「美股終生免佣」



② 好友助力儲印花大賽（舊客戶亦可參與）：每邀請一位親友註冊App，可得到一個印花，而受邀人也可於Longbridge平台領取50港元現金券獎賞。印花數越多，排名越靠前，前88名可贏得最新型號智能手機，是次Longbridge共提供10,000份科技產品作為印花大賽獎賞，極具吸引力！



③ 限時快閃秒殺獎賞：用戶可在11月26日、11月29日、12月2日、12月5日於指定時間在長橋App活動頁以先到先得形式鬥快秒殺禮品¹，且在成功存入資金數額達到秒殺所得獎品所需凈資產要求後可進行換領。禮品包括1,000份科技產品名額，包括188部最新型號平板電腦和96部最新型號智能手機！



¹該獎品對應的存倉期内需維持每日日均資產達到該獎品對應的凈資產要求



是次「長橋證券迎新三重賞」為限時優惠，用戶可同時參與「長橋證券迎新三重賞」中的「入金轉倉，人人有賞」、「好友助力儲印花大賽」、「限時快閃秒殺獎賞」等各項子活動；滿足任意子活動獎勵獲取條件，還可疊加獲得相應獎賞！



具體活動詳情可通過在各大手機應用程式市場搜索「Longbridge」或於官網頁面進行下載：https://longbridge.hk/download 應用程式查看。



*優惠及活動受條款約束



Longbridge長橋證券客服查詢：

電話：3851 1777

電郵：service@longbridge.hk

WhatsApp：5223 6373

香港證監會認可持牌法團 資金及信息存儲安全可靠



成立於2019年3月的Longbridge長橋，是一間來自新加坡的社交型證劵經紀服務商。長橋由東南亞金融集團新加坡輝立旗下資本、知名風投機構元璟資本等機構戰略投資組成。



長橋的產品技術核心團隊集合了來自新加坡、香港本地的資深金融管理者和阿里巴巴、字節跳動等國際科技企業出身的技術專才。



目前長橋持有香港證監會第 1、4、9 類牌照，遵循香港證監會嚴格監管，受香港投資者賠償基金提供的50萬港元保障，資金安全受到嚴格保障。



此外，長橋證券採用亞馬遜網路服務（AWS）雲端儲存技術，通過雲服務實現多站點建設，可實現實時切換災備系統；並且依據香港證監會的數據存儲合規要求，提供雲服務的全部機房均部署在香港本地，能夠充分保證服務穩定性及用戶的數據安全。



社交型投資App 提供一站式港美股買賣服務



Longbridge香港用戶可享受一站式港、美股資產投資服務，只須透過Longbridge應用程式完成開戶，通過審核後即可交易含股票、ETF、REITs、貨幣基金、場外基金在內共5大類、超過32,000種可交易金融產品。同時，長橋提供了實時出入金服務，支援銀證、eDDA、FPS等出入金方式。



Live Trading與供應鏈圖譜結合 股壇老將、新手均可樂得其所



Longbridge致力為用戶提供「社交型」平台體驗，協助發掘具有價值、尚被低估的股票。首先長橋的Live Trading「投資者-股票-投資者」的連接模式，可讓不同投資者體驗沉浸式代入感，全屏的沉浸交易體驗，附帶功能包括股友即時討論、投資名人文章分享，且可在即時資訊流區域即時查閱有助於投資決策的即時盯盤資訊，如7X24快訊、行情異動提醒等。



現時Live Trading功能為試行階段，開放約10隻股票供用戶試用並提供反饋。



*「Live Trading」是長橋提供的功能，內容並非及不應被視為任何投資決策的建議

▲ Longbridge App「社交型」證券交易平台，附帶功能包括股友即時討論。

此外，長橋還獨創「明星企業供應鏈」功能，可幫助用戶更好地發掘關連投資機會。長橋為用戶搭建一個行業知識圖譜，例如已關注特定個股的用戶，同時也可以看到其競爭對手、客戶、供應商。



當前，長橋的個股供應鏈功能已經覆蓋了超過數百間明星企業。

▲ 「明星企業供應鏈」是長橋的獨家功能，用戶可以通過該功能發掘投資機會。

*詳情可參閱Longbridge.hk

（資料由客戶提供）