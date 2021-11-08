內地醫藥企業創新求變　助港邁進全球最大生物科技集資中心

港交所上市規則改革三年，香港旋即成為全球第二大的生物科技集資中心。當時推出第18A章，允許未有盈利的生物科技公司來港上市，掀起相關企業在香港主版上市的風潮持續至今，帶動整個生物科技生態圈蓬勃發展。



最新一份施政報告提到，香港特區政府將致力推動香港成為國際創科中心，並建議在港深創科園設立生命健康創新科研中心，業界均視未來十年是生物科技的「黃金時期」。



作為首批以18A上市的內地醫藥公司信達生物，以創新成果及國際化經營模式作為基礎，正研發廿多種新癌症藥，向全球市場擴展；業務多元化的內地巨企復星國際指，香港融資能力令他們迅速擴展，下一步希望以「環境、社會及管治」(ESG)策略先軀者的角色，推動業界肩負更多社會責任。



為了及時協助業界迎接新機遇，特區政府及香港貿易發展局於本月底將合辦首屆「亞洲醫療健康高峰論壇」(ASGH)，聚焦香港作為全球醫療健康產業科研和商貿平台的優勢。



貿發局：看準後疫情機遇 首辦高峰論壇拓商機



國家《十四五規劃綱要》把生命科學及健康列為戰略性產業，香港貿易發展局副總裁劉會平指出，粵港澳大灣區是重要的生命科學及生物科技研究和生產基地，當中香港幾家大學所從事相關生物科技基礎研究蜚聲國際，可與區內其他城市優勢互補，完善整個產業鏈。 他又指，「全球對醫療科技融資及投資的需求十分殷切，加上亞洲生物科技業迅速發展，香港憑着國際金融中心的優勢，有望於未來5至10年內成為醫療保健、生物科技行業的全球投資及集資中心。」



劉會平表示:「新冠肺炎疫情令醫療健康產業出現結構性調整，醫療相關的創新科技發展更是方興未艾，我們首次舉辦亞洲醫療健康高峰論壇，正正是看準後疫情時代的機遇，期望為全球公共醫療及衛生體系提供一個優質的營商交流平台。」

▲ 香港貿易發展局副總裁劉會平指出，香港有望於未來5至10年內成為醫療保健、生物科技行業的全球投資及集資中心。

是次高峰論壇主題為「強韌迎變 共塑可持續未來」，他指：「大會廣邀超過70位來自世界各地主管醫療衛生的官員、國際科研組織代表及醫學界專家，以及商界領袖等參與論壇，就多個熱門議題如醫療科技、生命科技及智能醫療的最新發展、內地以至整個亞洲健康產業的前景，發表真知灼見。我們亦希望協助業界捕捉投資及合作的商機，把業界的創新概念聯繫到合適的市場和投資者，同時展示香港作為醫療健康產業科研和商貿平台的優勢。」



信達生物： 以創新迎接生物藥發展十年「黃金時期」



港交所在2018推出第18A章，截至今年6月，一共有33家未有盈利的生物科技公司來港上市，集資規模達870億港元。首批受惠於這政策而錄得持續穩健增長的，包括信達生物製藥(01801)，集團於2011年在蘇州成立，致力開發、生產和銷售用於治療癌症或其他重症的創新藥物。信達生物執行董事兼首席財務官奚浩指，集團2018年在香港主板掛牌至今，成功融資23億美元，是融資額度最大的內地生物醫藥公司之一。

▲ 信達生物執行董事兼首席財務官奚浩指，集團2018年在香港主板掛牌至今，成功融資23億美元，是融資額度最大的內地生物醫藥公司之一。

他指，香港是全球最紮實、成熟的資本市場之一，「監管合理，由市場主導，融資的渠道亦非常暢順」，又指從他們集資的經驗，引證了香港市場的優勢，能吸引來自全球各地的資金，為他們擴展業務奠下穩健基礎。



信達的高端生物藥產業化基地位於蘇州，產品與國際多個製藥集團在多個領域上亦有合作，建立了一條有26種新藥品種的產品鏈，包括21種癌症藥，及自身免疫系統病、代謝疾病藥物，當中五項產品獲批准上市銷售。奚浩指，集團是憑創新成果和國際化營運模式脫穎而出，「我們成立十年，創立了一個平台，由研發，到生產，到營銷都由自己的團隊包辦，這連貫性助我們成為了龍頭之一。」



奚浩將於「亞洲醫療健康高峰論壇」中擔任講者，探討醫療科技創新及投資前景，以及香港如何以其監管框架及資本市場實力，方便全球醫健公司進行融資。

▲ 信達生物建立了一條有26種新藥品種的產品鏈，包括21種癌症藥，及自身免疫系統病、代謝疾病藥物，當中五項產品獲批准上市銷售。

根據他的觀察，全球疫情徹底改變了各地民眾對醫藥的認知，尤其是對屬於「起步階段」的生物藥，「我們相信未來十年，是生物藥發展的黃金時期，每家公司都希望把這塊做好做強，所以一定是以創新作為基礎，向全球擴展。」



復星國際：推動「環境、社會及管治」(ESG)策略持續發展



香港穩健的金融系統及良好營商環境，是中國內地巨企拓展國際業務的首選。復星國際是一家以創新驅動的全球家庭消費產業集團，是內地最大的民營綜合企業之一，集團員工數目逾7萬。復星國際聯席CEO陳啟宇見證著企業發展，集團旗下多家醫藥公司陸續上市，把一個又一個的全球性危機化為機遇。他回想，復星國際於2007年在香港上市，遇上金融危機，當時各地政府要減輕負債，因此令他們有機會運用籌得的資金，購入正計劃去國有化的復星葡萄牙保險 (Fidelidade)，「在這種環境下，我們才有這麼一個佈局和進入的機會。」



陳啟宇指，香港這個融資平台，成功為復星在全球各地拓展品牌。他說，國內生物醫藥企業在研發創新藥上覓出路，「要加強本土研發能力，也要發展全球化能力」，復星國際旗下的復星醫藥是醫藥健康產業集團，亦於2012年在香港上市，以創新推動國際化，除了研發及生產藥品、醫療器械與醫學診斷產品、更營運醫藥的分銷與零售以及醫療健康服務等業務。香港上市公司很早便跟全球接軌，他形容當年第18A章的上市規則改革是一個「非常敏銳」的政策調整，「中國這些生物創新公司從投入、孵化、到進入一個收穫期的時候，三年間，令香港成為了很多中國生物醫藥企業的融資首選。」



陳啟宇將於「亞洲醫療健康高峰論壇」擔任講者，與業界分享的其中一個議題，是復星國際在推動「環境、社會及管治」(ESG)的策略。復星旗下復星醫藥是最早一批主動編制和公開社會責任報告的國內上市公司，2019年復星設立董事會轄下ESG委員會及下屬ESG工作小組，由獨立董事來擔任委員會主席，「在全球都要達到某一個標準的時候，你是走在前面的，對於未來商業機會的獲得，對財務回報也是有好處的」，又指，在全球推動碳中和、碳減排的趨勢下，地球的可持續發展是共同的人類使命。

▲ 復星國際聯席CEO陳啟宇將於「亞洲醫療健康高峰論壇」擔任講者，與業界分享的其中一個議題，是如何推動「環境、社會及管治」(ESG)策略。

亞洲醫療健康高峰論壇(ASGH)

日期：2021年11月24日

地點：香港會議展覽中心會議廳 | 線上線下同步進行

主辦機構：香港特別行政區政府、香港貿易發展局

論壇最新消息：www.asiasummitglobalhealth.com



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