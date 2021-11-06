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初秋遊走何文田四山 指點歷史回到九龍開埠時

副刊版 2021/11/06

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時值初秋，最宜在港短綫出遊。社區組織「躍變龍城」之前正有個「九龍開埠時——指點四山導賞團」，從何文田區的十二號山、老龍坑山、採石山和紅燈山，居高俯瞰紅磡至土瓜灣間滄海桑田的變化發展，途中輕鬆遊走各配水

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欄名 : 本地遊

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