初秋遊走何文田四山 指點歷史回到九龍開埠時 副刊版 2021/11/06 分享： 時值初秋，最宜在港短綫出遊。社區組織「躍變龍城」之前正有個「九龍開埠時——指點四山導賞團」，從何文田區的十二號山、老龍坑山、採石山和紅燈山，居高俯瞰紅磡至土瓜灣間滄海桑田的變化發展，途中輕鬆遊走各配水 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 YOHO MALL呈獻「冬日．森之仙境」 奇幻仙子國度6米玻璃聖誕樹夠搶眼 今日 YOHO MALL呈獻「冬日．森之仙境」 奇幻仙子國度6米玻璃聖誕樹夠搶眼 三棟屋博物館大翻新 聲音主導非物質文化遺產展覽 2021/11/05 三棟屋博物館大翻新 聲音主導非物質文化遺產展覽 MOKO新世紀廣場冬日推出 Miffy北歐冬雪藝術村 2021/11/03 MOKO新世紀廣場冬日推出 Miffy北歐冬雪藝術村 偽出境潛行台灣 首個台灣水底攝影展覽推出 2021/11/02 偽出境潛行台灣 首個台灣水底攝影展覽推出 kkplus「天綫得得B」藝術作品展覽 必與1.8米高LaLa打卡 2021/10/29 kkplus「天綫得得B」藝術作品展覽 必與1.8米高LaLa打卡 香港 英國 貿易 機場 觀塘 啟德 紅磡 何文田 九龍灣 歷史文化