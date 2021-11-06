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YOHO MALL呈獻「冬日．森之仙境」 奇幻仙子國度6米玻璃聖誕樹夠搶眼

副刊版 2021/11/06

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聖誕臨近，元朗YOHO MALL中庭將化身成夢幻的「炫彩奇幻森林」，全場以光影技藝塑造了多個炫彩燈光裝置，猶如置身震撼又矚目的視覺藝術空間，頗有節日氣氛。

星級打卡熱點包括巨型互動裝置「願之光寶石」，寶

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欄名 : 本地遊

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