YOHO MALL呈獻「冬日．森之仙境」 奇幻仙子國度6米玻璃聖誕樹夠搶眼 副刊版 2021/11/06 分享： 聖誕臨近，元朗YOHO MALL中庭將化身成夢幻的「炫彩奇幻森林」，全場以光影技藝塑造了多個炫彩燈光裝置，猶如置身震撼又矚目的視覺藝術空間，頗有節日氣氛。 星級打卡熱點包括巨型互動裝置「願之光寶石」，寶 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 初秋遊走何文田四山 指點歷史回到九龍開埠時 今日 初秋遊走何文田四山 指點歷史回到九龍開埠時 三棟屋博物館大翻新 聲音主導非物質文化遺產展覽 2021/11/05 三棟屋博物館大翻新 聲音主導非物質文化遺產展覽 MOKO新世紀廣場冬日推出 Miffy北歐冬雪藝術村 2021/11/03 MOKO新世紀廣場冬日推出 Miffy北歐冬雪藝術村 偽出境潛行台灣 首個台灣水底攝影展覽推出 2021/11/02 偽出境潛行台灣 首個台灣水底攝影展覽推出 kkplus「天綫得得B」藝術作品展覽 必與1.8米高LaLa打卡 2021/10/29 kkplus「天綫得得B」藝術作品展覽 必與1.8米高LaLa打卡 商場 元朗 極光 燈飾