青年廣場漂書節2021 副刊版 2021/11/06 分享： 青年廣場「漂書節2021」由即日至11月7日於Y劇場舉行，讓參加者可以「放一本，拾一本」的方式放漂及收存喜愛的書本，沒有書本放漂的公眾亦可於場內的閱讀空間打書釘，一同分享閱讀樂趣。今年的漂書節以「讓書 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : News 最新專欄文章 更多 國泰推出實時對話支援服務 簡化登機手續及零接觸登機 2021/11/05 國泰推出實時對話支援服務 簡化登機手續及零接觸登機 Coravin全新產品Coravin Sparkling氣泡酒保存器 2021/11/04 Coravin全新產品Coravin Sparkling氣泡酒保存器 Cloudy Bay酒莊兩款 佳釀同步登場 2021/11/04 Cloudy Bay酒莊兩款 佳釀同步登場 SAKImoto Bakery中環ifc開新分店 獨家首賣兩款新口味Maritozzo 2021/11/04 SAKImoto Bakery中環ifc開新分店 獨家首賣兩款新口味Maritozzo 當文歷餅店X新桂香燒臘 推出叉燒蛋牛角包 2021/11/04 當文歷餅店X新桂香燒臘 推出叉燒蛋牛角包 正能量 閱讀 工作坊 柴灣