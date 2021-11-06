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青年廣場漂書節2021

副刊版 2021/11/06

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青年廣場「漂書節2021」由即日至11月7日於Y劇場舉行，讓參加者可以「放一本，拾一本」的方式放漂及收存喜愛的書本，沒有書本放漂的公眾亦可於場內的閱讀空間打書釘，一同分享閱讀樂趣。今年的漂書節以「讓書

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欄名 : News

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