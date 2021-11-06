烹飪達人教整酥皮蘋果批 零難度爵屎必整

自問是呂爵安Edan粉絲的你，一定已將他第三首個人單曲《My Apple Pie》背到滾瓜爛熟，發夢到唱得出之餘，MV亦一定睇完又睇無限loop。

不如把甜蜜延續，跟烹飪達人Celia Chan學整一個

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