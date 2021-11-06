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發展商「一批即推」積極散貨 料新盤保持熱鬧

置業家居 2021/11/06

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接近年尾，但一反常態新盤市場仍然熱鬧，單計11月已有近1,900伙新盤準備開賣，而地政總署公布的10月份預售樓花同意書，新申請項目及伙數均創新高，估計發展商正為明年新盤推售作積極部署。

地政總署公布10

...

撰文 : 駱婉珊

欄名 : 編者的話

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