發展商「一批即推」積極散貨 料新盤保持熱鬧 置業家居 2021/11/06 分享： 接近年尾，但一反常態新盤市場仍然熱鬧，單計11月已有近1,900伙新盤準備開賣，而地政總署公布的10月份預售樓花同意書，新申請項目及伙數均創新高，估計發展商正為明年新盤推售作積極部署。 地政總署公布10 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 挾北部都會概念 #LYOS以入場銀碼細取勝 2021/10/30 挾北部都會概念 #LYOS以入場銀碼細取勝 海茵莊園「價細」登場 力吸上車及投資客 2021/10/23 海茵莊園「價細」登場 力吸上車及投資客 納米樓愈建愈細 政府研設私樓限呎條款 2021/10/16 納米樓愈建愈細 政府研設私樓限呎條款 施政報告新房策正面 惟遠水不能救近火 2021/10/09 施政報告新房策正面 惟遠水不能救近火 《施政報告》公布在即 新盤推售暫未受影響 2021/10/02 《施政報告》公布在即 新盤推售暫未受影響 一手市場 預售樓花同意書 地政總署 啟德 ＃LYOS Wetland Seasons Bay MONACO ONE