平賣新盤難再現 多個項目市價出擊 置業家居 2021/11/06 分享： 【新盤拆局】雖然臨近年尾，惟11月新盤大戰繼續爆發，由單一地區新盤更延至港九新界不同地區，繼洪水橋後，天水圍、啟德、堅尼地城各有新盤出擊！不過觀乎近月多個新盤，市民想見到平賣新盤？可能有難度！ 首先近期 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 11月新盤戰 近1,900伙 大軍列隊登場 今日 11月新盤戰 近1,900伙 大軍列隊登場 Wetland Seasons Bay 第2期 首批涵蓋開放式至別墅 折實$423.8萬入場 今日 Wetland Seasons Bay 第2期 首批涵蓋開放式至別墅 折實$423.8萬入場 KENNEDY 38 港島西中小型戶供應 擬下周開價 今日 KENNEDY 38 港島西中小型戶供應 擬下周開價 MONACO ONE 折實呎價$2.1萬起 市價出擊 今日 MONACO ONE 折實呎價$2.1萬起 市價出擊 你可能感興趣 11月新盤戰 近1,900伙 大軍列隊登場 今日 01:00 11月新盤戰 近1,900伙 大軍列隊登場 Wetland Seasons Bay 第2期 首批涵蓋開放式至別墅 折實$423.8萬入場 今日 01:00 Wetland Seasons Bay 第2期 首批涵蓋開放式至別墅 折實$423.8萬入場 KENNEDY 38 港島西中小型戶供應 擬下周開價 今日 01:00 KENNEDY 38 港島西中小型戶供應 擬下周開價 最新專欄文章 更多 11月新盤戰 近1,900伙 大軍列隊登場 今日 11月新盤戰 近1,900伙 大軍列隊登場 MONACO ONE 折實呎價$2.1萬起 市價出擊 今日 MONACO ONE 折實呎價$2.1萬起 市價出擊 KENNEDY 38 港島西中小型戶供應 擬下周開價 今日 KENNEDY 38 港島西中小型戶供應 擬下周開價 Wetland Seasons Bay 第2期 首批涵蓋開放式至別墅 折實$423.8萬入場 今日 Wetland Seasons Bay 第2期 首批涵蓋開放式至別墅 折實$423.8萬入場 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 2021/11/01 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 一手市場