平賣新盤難再現 多個項目市價出擊

【新盤拆局】雖然臨近年尾，惟11月新盤大戰繼續爆發，由單一地區新盤更延至港九新界不同地區，繼洪水橋後，天水圍、啟德、堅尼地城各有新盤出擊！不過觀乎近月多個新盤，市民想見到平賣新盤？可能有難度！

首先近期

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