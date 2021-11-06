  • 25°C
香港時間 : 20211106日 (六) 01:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Wetland Seasons Bay 第2期 首批涵蓋開放式至別墅 折實$423.8萬入場

置業家居 2021/11/06

分享：

天水圍濕地公園路新盤Wetland Seasons Bay第2期周二（11月2日）推出首張價單，首批98伙單位，新地一改近一年銷售方式，今次罕有地已於價單1號推出開放式單位，折實最平$423.8萬起步

...

欄名 : 封面故事

相關文章

11月新盤戰 近1,900伙 大軍列隊登場
今日
11月新盤戰 近1,900伙 大軍列隊登場
平賣新盤難再現 多個項目市價出擊
今日
平賣新盤難再現 多個項目市價出擊
KENNEDY 38 港島西中小型戶供應 擬下周開價
今日
KENNEDY 38 港島西中小型戶供應 擬下周開價
MONACO ONE 折實呎價$2.1萬起 市價出擊
今日
MONACO ONE 折實呎價$2.1萬起 市價出擊

你可能感興趣

11月新盤戰 近1,900伙 大軍列隊登場
今日 01:00
11月新盤戰 近1,900伙 大軍列隊登場
平賣新盤難再現 多個項目市價出擊
今日 01:00
平賣新盤難再現 多個項目市價出擊
KENNEDY 38 港島西中小型戶供應 擬下周開價
今日 01:00
KENNEDY 38 港島西中小型戶供應 擬下周開價

最新專欄文章 更多

11月新盤戰 近1,900伙 大軍列隊登場
今日
11月新盤戰 近1,900伙 大軍列隊登場
MONACO ONE 折實呎價$2.1萬起 市價出擊
今日
MONACO ONE 折實呎價$2.1萬起 市價出擊
KENNEDY 38 港島西中小型戶供應 擬下周開價
今日
KENNEDY 38 港島西中小型戶供應 擬下周開價
平賣新盤難再現 多個項目市價出擊
今日
平賣新盤難再現 多個項目市價出擊
基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素
2021/11/01
基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素
一手市場 Wetland Seasons Bay

上一篇文章

平賣新盤難再現 多個項目市價出擊

下一篇文章

KENNEDY 38 港島西中小型戶供應 擬下周開價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？