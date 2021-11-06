KENNEDY 38 港島西中小型戶供應 擬下周開價 置業家居 2021/11/06 分享： 堅尼地城KENNEDY 38將於下周公布價單，以及開放示範單位供公眾參觀，價錢參考區內貨尾成交價。 新地副董事總經理雷霆表示，KENNEDY 38將於下周公布首張價單，盡快進行首輪推售。雷霆指，港島區地 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 11月新盤戰 近1,900伙 大軍列隊登場 今日 11月新盤戰 近1,900伙 大軍列隊登場 平賣新盤難再現 多個項目市價出擊 今日 平賣新盤難再現 多個項目市價出擊 Wetland Seasons Bay 第2期 首批涵蓋開放式至別墅 折實$423.8萬入場 今日 Wetland Seasons Bay 第2期 首批涵蓋開放式至別墅 折實$423.8萬入場 MONACO ONE 折實呎價$2.1萬起 市價出擊 今日 MONACO ONE 折實呎價$2.1萬起 市價出擊 你可能感興趣 11月新盤戰 近1,900伙 大軍列隊登場 今日 01:00 11月新盤戰 近1,900伙 大軍列隊登場 平賣新盤難再現 多個項目市價出擊 今日 01:00 平賣新盤難再現 多個項目市價出擊 Wetland Seasons Bay 第2期 首批涵蓋開放式至別墅 折實$423.8萬入場 今日 01:00 Wetland Seasons Bay 第2期 首批涵蓋開放式至別墅 折實$423.8萬入場 最新專欄文章 更多 11月新盤戰 近1,900伙 大軍列隊登場 今日 11月新盤戰 近1,900伙 大軍列隊登場 MONACO ONE 折實呎價$2.1萬起 市價出擊 今日 MONACO ONE 折實呎價$2.1萬起 市價出擊 Wetland Seasons Bay 第2期 首批涵蓋開放式至別墅 折實$423.8萬入場 今日 Wetland Seasons Bay 第2期 首批涵蓋開放式至別墅 折實$423.8萬入場 平賣新盤難再現 多個項目市價出擊 今日 平賣新盤難再現 多個項目市價出擊 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 2021/11/01 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 一手市場 KENNEDY 38