推介菜式 首創黑芝麻肉鬆吐司 置業家居 2021/11/06 分享： 店內最受歡迎的菜色是法國照燒春雞配牛油果沙律，春雞來自法國，肉質嫩滑，而且每日限定6隻。其次是軟殼蟹鮮茄意粉，醬汁採用了新鮮蕃茄碎，而軟殼蟹都是即叫即炸。最特別必定是黑芝麻肉鬆吐司，是兩人獨家的構思， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 地區‧人‧情 相關文章 90後兄弟 西貢開Cafe 推廣「夜啡」文化 今日 90後兄弟 西貢開Cafe 推廣「夜啡」文化 你可能感興趣 90後兄弟 西貢開Cafe 推廣「夜啡」文化 今日 01:00 90後兄弟 西貢開Cafe 推廣「夜啡」文化 最新專欄文章 更多 90後兄弟 西貢開Cafe 推廣「夜啡」文化 今日 90後兄弟 西貢開Cafe 推廣「夜啡」文化 社企樂「膳」堂成立7年 免費派飯助貧苦 2021/10/30 社企樂「膳」堂成立7年 免費派飯助貧苦 微辣創辦人「六毫子」：30歲前最好的投資 就是投資自己 2021/10/23 微辣創辦人「六毫子」：30歲前最好的投資 就是投資自己 日式餐廳hare晴舍日間賣咖啡 晚市變居酒屋 2021/10/16 日式餐廳hare晴舍日間賣咖啡 晚市變居酒屋 香港室內設計周2021宣揚設計精神 創新提案 跳出框框 2021/10/09 香港室內設計周2021宣揚設計精神 創新提案 跳出框框 Cafe 餐廳 西餐