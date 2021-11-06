推介菜式 首創黑芝麻肉鬆吐司

店內最受歡迎的菜色是法國照燒春雞配牛油果沙律，春雞來自法國，肉質嫩滑，而且每日限定6隻。其次是軟殼蟹鮮茄意粉，醬汁採用了新鮮蕃茄碎，而軟殼蟹都是即叫即炸。最特別必定是黑芝麻肉鬆吐司，是兩人獨家的構思，

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