90後兄弟 西貢開Cafe 推廣「夜啡」文化 置業家居 2021/11/06 分享： 來到香港的「後花園」西貢，除了有名的海鮮街，近年都陸續進駐不少特色Cafe。今次就帶大家看一間由兩兄弟打理的Cafe。Cafe Hook位於西貢大街尾段，除了售賣咖啡外，還提供多款食物選擇，包括意粉、 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 地區‧人‧情 相關文章 推介菜式 首創黑芝麻肉鬆吐司 今日 推介菜式 首創黑芝麻肉鬆吐司 你可能感興趣 推介菜式 首創黑芝麻肉鬆吐司 今日 01:00 推介菜式 首創黑芝麻肉鬆吐司 最新專欄文章 更多 推介菜式 首創黑芝麻肉鬆吐司 今日 推介菜式 首創黑芝麻肉鬆吐司 社企樂「膳」堂成立7年 免費派飯助貧苦 2021/10/30 社企樂「膳」堂成立7年 免費派飯助貧苦 微辣創辦人「六毫子」：30歲前最好的投資 就是投資自己 2021/10/23 微辣創辦人「六毫子」：30歲前最好的投資 就是投資自己 日式餐廳hare晴舍日間賣咖啡 晚市變居酒屋 2021/10/16 日式餐廳hare晴舍日間賣咖啡 晚市變居酒屋 香港室內設計周2021宣揚設計精神 創新提案 跳出框框 2021/10/09 香港室內設計周2021宣揚設計精神 創新提案 跳出框框 創業 Cafe 餐廳