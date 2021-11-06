90後兄弟 西貢開Cafe 推廣「夜啡」文化

來到香港的「後花園」西貢，除了有名的海鮮街，近年都陸續進駐不少特色Cafe。今次就帶大家看一間由兩兄弟打理的Cafe。Cafe Hook位於西貢大街尾段，除了售賣咖啡外，還提供多款食物選擇，包括意粉、

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