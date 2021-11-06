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利奧坊‧曉岸屋苑解構

置業家居 2021/11/06

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景觀：望樓景為主 1座部分單位享遠海景

利奧坊‧曉岸屬內街位置，其中向南的A至E室戶靠近奧城‧西岸，以樓景為主，部分1座單位可享遠海景，景觀較佳；向北的F至L室，以區內舊樓樓景為主，暫時景觀開揚。兩翼L

...

欄名 : 屋苑深度遊

報道系列 : 新盤同區屋苑系列（十）

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