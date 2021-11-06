利奧坊‧曉岸屋苑解構 置業家居 2021/11/06 分享： 景觀：望樓景為主 1座部分單位享遠海景 利奧坊‧曉岸屬內街位置，其中向南的A至E室戶靠近奧城‧西岸，以樓景為主，部分1座單位可享遠海景，景觀較佳；向北的F至L室，以區內舊樓樓景為主，暫時景觀開揚。兩翼L ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（十） 相關文章 利奧坊‧曉岸 主打細戶 投資者追捧 開放式叫價$430萬起 今日 利奧坊‧曉岸 主打細戶 投資者追捧 開放式叫價$430萬起 深旺道5號項目 提供616伙 今日 深旺道5號項目 提供616伙 利奧坊‧曉岸屋則大觀園 今日 利奧坊‧曉岸屋則大觀園 利奧坊‧曉岸低層連平台 今日 利奧坊‧曉岸低層連平台 利奧坊‧曉岸享開揚市景 今日 利奧坊‧曉岸享開揚市景 你可能感興趣 利奧坊‧曉岸 主打細戶 投資者追捧 開放式叫價$430萬起 今日 01:00 利奧坊‧曉岸 主打細戶 投資者追捧 開放式叫價$430萬起 深旺道5號項目 提供616伙 今日 01:00 深旺道5號項目 提供616伙 利奧坊‧曉岸屋則大觀園 今日 01:00 利奧坊‧曉岸屋則大觀園 最新專欄文章 更多 利奧坊‧曉岸 主打細戶 投資者追捧 開放式叫價$430萬起 今日 利奧坊‧曉岸 主打細戶 投資者追捧 開放式叫價$430萬起 利奧坊‧曉岸享開揚市景 今日 利奧坊‧曉岸享開揚市景 利奧坊‧曉岸低層連平台 今日 利奧坊‧曉岸低層連平台 利奧坊‧曉岸屋則大觀園 今日 利奧坊‧曉岸屋則大觀園 深旺道5號項目 提供616伙 今日 深旺道5號項目 提供616伙 利奧坊‧曉岸 二手市場 放盤 一手市場