利奧坊‧曉岸屋則大觀園

利奧坊‧曉岸屬單幢式設計，分設兩翼，取名1座及2座，除29樓外，一層22伙設計，共448伙，兩翼布局僅左右對調，提供開放式至3房戶，劃一開放式廚房。

標準戶分布7至28樓共418伙，實用面積193至

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