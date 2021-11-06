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利奧坊‧曉岸 主打細戶 投資者追捧 開放式叫價$430萬起

置業家居 2021/11/06

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港鐵奧運站附近一帶舊樓群，陸續不同新樓進場，加上商場開業，配套慢慢改善，而提供二手供應加上樓齡新的利奧坊‧曉岸，現時開放式單位入場費由$430萬起。

大角咀愈來愈舊樓重建，區內有更多新樓進駐，更以細單位

...

欄名 : 屋苑深度遊

報道系列 : 新盤同區屋苑系列（十）

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