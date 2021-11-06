利奧坊‧曉岸 主打細戶 投資者追捧 開放式叫價$430萬起 置業家居 2021/11/06 分享： 港鐵奧運站附近一帶舊樓群，陸續不同新樓進場，加上商場開業，配套慢慢改善，而提供二手供應加上樓齡新的利奧坊‧曉岸，現時開放式單位入場費由$430萬起。 大角咀愈來愈舊樓重建，區內有更多新樓進駐，更以細單位 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（十） 相關文章 深旺道5號項目 提供616伙 今日 深旺道5號項目 提供616伙 利奧坊‧曉岸屋苑解構 今日 利奧坊‧曉岸屋苑解構 利奧坊‧曉岸屋則大觀園 今日 利奧坊‧曉岸屋則大觀園 利奧坊‧曉岸低層連平台 今日 利奧坊‧曉岸低層連平台 利奧坊‧曉岸享開揚市景 今日 利奧坊‧曉岸享開揚市景 你可能感興趣 深旺道5號項目 提供616伙 今日 01:00 深旺道5號項目 提供616伙 利奧坊‧曉岸屋苑解構 今日 01:00 利奧坊‧曉岸屋苑解構 利奧坊‧曉岸屋則大觀園 今日 01:00 利奧坊‧曉岸屋則大觀園 最新專欄文章 更多 利奧坊‧曉岸享開揚市景 今日 利奧坊‧曉岸享開揚市景 利奧坊‧曉岸低層連平台 今日 利奧坊‧曉岸低層連平台 利奧坊‧曉岸屋則大觀園 今日 利奧坊‧曉岸屋則大觀園 利奧坊‧曉岸屋苑解構 今日 利奧坊‧曉岸屋苑解構 深旺道5號項目 提供616伙 今日 深旺道5號項目 提供616伙 利奧坊‧曉岸 二手市場 放盤 一手市場