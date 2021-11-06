Fifty5ive 交通購物方便 首期$61.4萬可進駐 置業家居 2021/11/06 分享： 受英國「北方經濟引擎」帶動，曼徹斯特將成為當地第二大金融中心，工作機會大增之餘，亦吸引不少港人移居當地及投資。今次為大家帶來由Salboy發展的住宅項目Fifty5ive，提供1至3房戶型及複式單位， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 伯明翰The Axium空間寬敞 入場費僅$278.6萬起 2021/10/30 伯明翰The Axium空間寬敞 入場費僅$278.6萬起 【海外物業】消委會：涉境外物業銷售投訴飆升 6成屬非持牌代理 買家平均損失36.8萬元 2021/10/28 【海外物業】消委會：涉境外物業銷售投訴飆升 6成屬非持牌代理 買家平均損失36.8萬元 曼徹斯特Belmont Place連租約售$150萬起 即買即享逾5厘回報 2021/10/23 曼徹斯特Belmont Place連租約售$150萬起 即買即享逾5厘回報 柬埔寨首都‧國金第2期 $95萬做業主 租保計劃享9厘回報 2021/10/16 柬埔寨首都‧國金第2期 $95萬做業主 租保計劃享9厘回報 St Pier's Court1房售$372萬起 料受年輕才俊追捧 2021/10/09 St Pier's Court1房售$372萬起 料受年輕才俊追捧 曼徹斯特 英國 海外物業 移民 英鎊