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Fifty5ive 交通購物方便 首期$61.4萬可進駐

置業家居 2021/11/06

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受英國「北方經濟引擎」帶動，曼徹斯特將成為當地第二大金融中心，工作機會大增之餘，亦吸引不少港人移居當地及投資。今次為大家帶來由Salboy發展的住宅項目Fifty5ive，提供1至3房戶型及複式單位，

...

欄名 : 海外置業

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