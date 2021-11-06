美國明年加息 早作準備樓市現轉機

對於老一輩的樓市中人來說，相信大家都會明白，美國聯邦儲備局的議息會議，往往會為香港樓市帶來一些變數，基於聯繫滙率的制度下，香港銀行利息變化亦會大致跟隨美國息口的升跌，雖然未必完全跟足，但美國加息、減息，大部分時間香港都會跟隨。

但隨着美國過去長時間實施的量化寬鬆政策下，自去年3月開始，美國已經連續一年半時間維持接近「零息水平」，因此過去一段時間本港樓市已甚少留意美國聯儲局的議息會議情況，不過今星期的情況或許有所不同，聯儲局將於本星期二、三（11月2及3日）展開一連兩天會議，市場亦已幾乎肯定，聯儲局會正式宣布開始縮減買債安排，市場亦已預期美國最快明年中重啟加息。

二手放盤量料增加

按目前的利率期貨顯示，美國明年6月加息的機會率是70%，明年底前加息更幾乎毫無懸念，當然明年美國幾時加息、是否加息仍存在相當多的變數，香港銀行會否跟隨加息就更加未知的因素。

加息或許會對整體樓市亦會產生一定壓力，不過其實大部分準買家入市時，向銀行承造按揭時亦需要進行壓力測試，故加息對於準買家而言反而影響不大，因為早有心理準備要應付加息。相反對於一眾業主而言，銀行加息的話，肯定令供樓負擔百上加斤，故不少正準備放盤的業主亦希望可以盡早售出單位，不過當然在目前的低息環境下，業主供樓款項的增加亦會相當輕微。

不過加息下，或許會令市場放盤量增加，有助解決過去二手市場「缺盤」的情況，再者因應市場的變化，移居海外港人增加情況下，早前二手市場的放盤已稍稍增加，但「缺盤」的情況仍然時有出現，相信隨着加息潮的開展，業主持貨成本增加，相信市場「缺盤」的情況或許有所改善。

發展商定價趨審慎

與此同時，面對銀行加息潮可能於明年展開，相信發展商的推盤步伐亦會有所轉變，估計部分發展商會趁加息期展開前，稍稍加快整體推盤步伐，事實上今年至今整體一手市場的推盤量已明顯增加，未來兩個月仍有大量新盤列隊登場，相信整體一手新盤市場仍會持續熱鬧，發展商的定價亦會趨於審慎。

無論如何美國加或不加息，加多少，時間表以至路綫圖其實都沒有人知道。不過既然加息是事在必行，只是時間問題。無論是準買家還是業主，都倒不如趁早作好準備，挑選對自己最有利、最適合的時機入市或放售單位。

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▲ 市場預期美國最快明年中重啟加息，無論是準買家還是業主宜趁早作好準備，挑選對自己最有利、最適合的時機入市或放售單位。（本刊攝影組）