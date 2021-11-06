壓軸推介 意大利Mattiazzi Filo椅子織出彈性 置業家居 2021/11/06 分享： 兩兄弟另一矚目新作，來自意大利傢俬品牌Mattiazzi出品的Filo椅子系列。破格的傢俬結構，除了索色櫸木支架外，椅背及座位均以繩子編織出來，符合人體工學結構之餘，而且承托力十足兼具彈性。這款大大減 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 放眼世界 相關文章 Ronan & Erwan Bouroullec 極簡智慧 今日 Ronan & Erwan Bouroullec 極簡智慧 你可能感興趣 Ronan & Erwan Bouroullec 極簡智慧 今日 01:00 Ronan & Erwan Bouroullec 極簡智慧 最新專欄文章 更多 Ronan & Erwan Bouroullec 極簡智慧 今日 Ronan & Erwan Bouroullec 極簡智慧 BOCCI燈飾 綠化藝術森林 2021/09/25 BOCCI燈飾 綠化藝術森林 比利時繩子傢俬 百變用途 2021/08/28 比利時繩子傢俬 百變用途 Pierre Yovanovitch 限量版傢俬面世 2021/06/05 Pierre Yovanovitch 限量版傢俬面世 Tom Dixon 閃亮的主角 2021/05/15 Tom Dixon 閃亮的主角 家具 家居 可持續發展 法國 美國 意大利 消費資訊