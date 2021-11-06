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壓軸推介 意大利Mattiazzi Filo椅子織出彈性

置業家居 2021/11/06

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兩兄弟另一矚目新作，來自意大利傢俬品牌Mattiazzi出品的Filo椅子系列。破格的傢俬結構，除了索色櫸木支架外，椅背及座位均以繩子編織出來，符合人體工學結構之餘，而且承托力十足兼具彈性。這款大大減

...

欄名 : 放眼世界

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