壓軸推介 意大利Mattiazzi Filo椅子織出彈性

兩兄弟另一矚目新作，來自意大利傢俬品牌Mattiazzi出品的Filo椅子系列。破格的傢俬結構，除了索色櫸木支架外，椅背及座位均以繩子編織出來，符合人體工學結構之餘，而且承托力十足兼具彈性。這款大大減

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