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Ronan & Erwan Bouroullec 極簡智慧

置業家居 2021/11/06

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擅長破舊立新的法籍兄弟Ronan & Erwan Bouroullec，一直推崇北歐簡約主義。剛推出的Truss傢俬系列，更是美國代表傢俬品牌Emeco的年度推介。以鋁材、布藝與皮革製成的梳化、長凳及

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欄名 : 放眼世界

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