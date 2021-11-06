Ronan & Erwan Bouroullec 極簡智慧 置業家居 2021/11/06 分享： 擅長破舊立新的法籍兄弟Ronan & Erwan Bouroullec，一直推崇北歐簡約主義。剛推出的Truss傢俬系列，更是美國代表傢俬品牌Emeco的年度推介。以鋁材、布藝與皮革製成的梳化、長凳及 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 放眼世界 相關文章 壓軸推介 意大利Mattiazzi Filo椅子織出彈性 今日 壓軸推介 意大利Mattiazzi Filo椅子織出彈性 你可能感興趣 壓軸推介 意大利Mattiazzi Filo椅子織出彈性 今日 01:00 壓軸推介 意大利Mattiazzi Filo椅子織出彈性 最新專欄文章 更多 壓軸推介 意大利Mattiazzi Filo椅子織出彈性 今日 壓軸推介 意大利Mattiazzi Filo椅子織出彈性 BOCCI燈飾 綠化藝術森林 2021/09/25 BOCCI燈飾 綠化藝術森林 比利時繩子傢俬 百變用途 2021/08/28 比利時繩子傢俬 百變用途 Pierre Yovanovitch 限量版傢俬面世 2021/06/05 Pierre Yovanovitch 限量版傢俬面世 Tom Dixon 閃亮的主角 2021/05/15 Tom Dixon 閃亮的主角 家具 家居 可持續發展 法國 美國 意大利 消費資訊 極端天氣 天氣