中國另闢蹊徑 冀破無人駕駛瓶頸

上周本欄解釋了現今的機器學習缺乏推理和歸納能力，仍然未能安全地應付現實中複雜的駕駛環境，但隨着運算能力和訓練數據的提升，筆者相信汽車人工智能終可實現。（「汽車人工智能誰是最終贏家」，2021年10月30日）

改造道路基建 適應汽車AI

鑑於目前的發展狀況，短期內推出全自動駕駛技術的前景並不樂觀；但中國卻正另闢蹊徑，嘗試改變道路和基礎設施，以適應研發中的硬件和軟件。若然這些措施成功，將可幫助內地業界平穩、逐步地過渡到全自動駕駛汽車，甚至會在中國率先普及，而非在美國等先進國家。

讀者可能會質疑，這種猜測有違直覺。從技術上說，美國的Waymo、Cruise等無人駕駛汽車科企，遠遠拋離百度、小馬智行、文遠知行等中國同業；僅Waymo的無人車試驗里數，便超過了中國所有同類公司的總和。

此外，研究機構CB Insights估計，自2014年起，美國無人駕駛汽車行業獲得的融資達119億美元，而中國企業僅為44億美元。

真相是這樣的：既然當前汽車AI還未能應對千變萬化的路面情況，內地的地方政府便反其道而行，將街道和城市環境改造成軟件能應付的東西，包括把感測器裝嵌入道路、車道分隔綫、路標、橋樑和建築物中，讓它們與無人車互相識別，並進行通信。

道路設感測器 與無人車通信

在一些試點如北京市亦莊經濟開發區，當局將部分道路改換成僅供無人駕駛汽車通行，並標示「國家級測試道路」，如此可保持物理條件的可預測性，讓內地研發的汽車AI更容易適應曾接受過訓練的駕駛環境，從而減少突發情況。

除此以外，華為和中國移動都推廣其強大的5G網絡，希望能承擔無人駕駛汽車的大部分通訊任務；內地政府也積極打造配合無人駕駛技術的基礎設施，包括與科企建設捕捉環境數據的電訊網絡、能處理巨量數據的物聯網雲端運算能力、為汽車AI導航的地圖服務等。

當局還推進有利於無人駕駛汽車行業的標準和規定，除了擴展上述「國家級測試道路」外，還限制外資持有中國無人駕駛汽車企業的股權，使內地企業暫時免受外國競爭的影響。另一項較具爭議的措施，是內地當局主動限制無人駕駛汽車企業的在交通事故中的法律責任，讓它們不至於像美國的Tesla、Uber一樣，時刻擔心一次AI判斷失誤便引來巨額賠償或研發延誤。

先求落地應用 做大內地市場

一些西方專家批評，中國這種「地理上」的解決方法是「搬龍門」，只是讓自動駕駛車輛在量身定做的區域運行，不算是能真正處理複雜環境的汽車AI。筆者不同意這種說法，因為從務實的角度出發，中國「先求落地應用，後求解決人工智能」，不失為可行的過渡性戰略，甚至在歐美真正實現完全無人駕駛之時，中國很可能已乘着人口優勢，把國內市場做大做強。內地工信部估計，在2022年，中國智能網聯汽車的市場規模達1,000億元人民幣；到2040年，國內需求將達12萬億元人民幣。

中國的無人駕駛汽車行業當然亦有其短板。現時內地汽車工業仍然嚴重依賴外國提供電子部件，在國內研發和製造先進集成電路的進展緩慢；另一方面，小馬智行、文遠知行等企業仍在虧損，網約無人車是否受內地老百姓歡迎，尚需時日驗證。

筆者認為最重要的是，國內勞動力相對廉價，想用汽車AI取代人類司機，以取得經濟效益，可能還要一段長時間。再者，國內許多城市根本道路空間不足，短期難以大量構建「數碼道路」供無人車專用。

總括而言，西方重尖端技術和資本實力，中國重基礎設施和政府監督，筆者拭目以待這場無人車大戰，到底花落誰家。

▲ 中國正另闢蹊徑，嘗試改變道路和基礎設施，以適應研發中的全自動駕駛硬件和軟件。（新華社資料圖片）