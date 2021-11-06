港倡修法援制度 無損法律公正

經常看美國電影或劇集的朋友，必定會聽過警察在逮捕疑犯時，會向疑犯說：「你有權保持緘默……如果你無法負擔一名律師，你可被指派一位律師。」任何人因財政問題而請不起律師，便可向法律援助署申請法律援助，這似乎已是理所當然、大家耳熟能詳的。

屢現懷疑濫用 納稅人埋單

法律援助是為無法負擔律師費用的人士，提供法律代表，以讓人們擁有訴諸公義的平等機會。法援的理念，是確保具合理理據提出訴訟或抗辯的人，不會因缺乏經濟能力，無法尋求公義、在法律面前處於不利位置，而申請人須通過經濟和案情審查才可獲得法援。

近日，政府建議修改法援制度，修訂的其中一個原因，相信是制度經常為人詬病，出現懷疑濫用的情況和漏洞，尤其是申請人可以自選律師代表，一些人士也似乎經常濫用機制，不斷提出司法覆核，而這些通通都由納稅人埋單。

另一關注點是，法援案件過度集中在少數律師和律師事務所，2020年的司法覆核相關法援案件，就由極少數律師和大律師包辦，分別佔全體合資格律師和大律師約8.5%和16%。

有聲音批評，政府建議改善法援制度的措施是別有用心，然而聯合國一項關於法援的全球研究發現，4成受訪國家在過去9年也改革了其法律援助體系，當中包括美國、英國和澳洲。

事實上，香港法援頗為慷慨且全面，涵蓋刑事和民事案件；相比之下，美國的聯邦法援並不包括民事案件。香港法律援助署於2020年所接獲申請中，76%為民事案件，而由今年4月至6月獲批的民事案法援證書，約9成為婚姻訴訟及人身傷害案；2020至2021年度支出的法律援助費用約為9.53億元，即每個香港人承擔了約127元。我們用於法援的支出，比法國、德國及歐盟的平均水平為高。

本港法援制度的另一特別之處，是不論是否香港永久居民，只要申請人能夠通過經濟及案情審查，便合資格可獲得法律援助。全球很多地方包括澳洲，民事案的法援只適用於其公民。

此外，香港的法援制度適用於司法覆核案件，意味可用政府公帑挑戰政府政策或法律的合法性。某程度上，這機制有機會被人濫用，例如不斷向政府提出挑戰，有些人甚至缺乏充分理據，也作出大量司法覆核的申請而被拒絕。

建議改善法援制度的措施，包括加強對缺乏理據案件的檢視，以確保制度的完整性，如此可以更好地支持合資格的案件，以及有效地運用公帑。

除了法援，社會上也有一些非政府組織如律師會等，也有向弱勢社群提供義務法律相關服務。

申請人自選律師 非法定權利

有意見對刑事案件法援申請人不能自選律師這項建議表示憂慮，然而這可能是公眾的一些誤解，認為讓刑事案件的法援申請人自選律師代表，是項法定權利，但實際上這可說是按以往做法的「特權」，法律上申請人並無提名律師權利。

就算是在美國的米蘭達警告（Miranda warning），當中內容表明，若你無法負擔一名律師，可以為你指派一名律師，並不是你可以揀選一位律師。刑事案被告不能自選指定代表律師，並不代表其權益受損，事實上全球大多數司法管轄區的法援代表，通常由法院或值班人員輪流分配。

或許被告和原告人應該感謝香港市民，為他們的法援提供資金，同時各方人士都能享有法律代表、在法律面前有平等的地位。

▲ 香港法援頗為慷慨且全面，涵蓋刑事和民事案件，我們用於法援的支出，亦比法國、德國及歐盟的平均水平為高。（資料圖片）