地球續升溫 各國相煎何太急？

「如果我們無法應對氣候危機，下一代將不會原諒我們。」第26屆氣候峰會上周日於蘇格蘭格拉斯哥揭幕，主辦國英國首相約翰遜開幕致辭，呼籲各國為全球增溫控制在1.5度合作。如果氣候峰會是英國小說《哈利波特》中的「意若思鏡」，會展現照鏡者內心最強烈的慾望，觀乎目前各國減少溫室氣體甲烷的排放、停止濫伐林木的承諾等，映照出的不見得是為下一代謀求福祉，而是爭持不下的利益瓜葛。

減排承諾會否走數？

人類製造的溫室氣體排放，主要有二氧化碳、甲烷、一氧化二氮等，中國、美國、印度及俄羅斯是4大排放國。要做到「淨零排放」，無非是直接減少排放，例如推動綠色能源轉型、發展碳捕捉技術，或是增加大自然固碳的能力，而4大排放國的參與，更是必不可少。

峰會至今看似有兩大「成就」：第一，40多個國家承諾逐步淘汰煤炭，惟幾個最大的煤炭消耗國，包括中國、印度、主要出口國澳洲，以及5分1電力來自煤炭的美國，均不在其中；逾80個國家率先承諾甲烷（若以100年的全球升溫潛力計算，甲烷比二氧化碳高34倍）在2030年前減少3成，排放大國中、俄、印、伊朗也並未參與。

第二，森林是大自然發揮「碳滙」（carbon sink）的重要資源，逾百個國家，包括擁有全球最大熱帶雨林的巴西，承諾在2030年底前，停止濫伐森林，以及糾正森林和土地退化。可是，擁有世界3分1熱帶森林的印尼，其環境部長簽署宣言後旋即「反枱」，表明不能以減排為由停止發展。根據路透社報道，印尼正尋求擴大其鎳和電動車產業，意味需要更多土地。

各國會否走數言之尚早，但歷史是時代的測謊機。2014年，41個國家、逾20個地區，在紐約聯合國峰會簽署「紐約森林宣言」，承諾在2020年之前將熱帶森林砍伐量減半；5年後，智庫「氣候焦點」（Climate Focus）揭發，全球森林砍伐量在4年間不但沒有減少，反而按年增加近4成，當中9成是熱帶森林。

全球實現「淨零排放」，發展綠色能源是必然選項。然而，近月再生能源發電不穩、疫情後經濟復甦以致用電大增等，令歐亞出現能源危機，除了轉向增加耗用煤、石油及天然氣，自日本福島核電事故後一度被民眾摒棄的核電，似乎也有反撲之勢。十幾位來自歐洲各地、包括與核電行業相關的工會領袖，近日去信氣候峰會，促請各國考慮發展核電。

核電反撲變綠能 惹爭議

這種反撲以法國為首，其7成電力來自核電，被金融時報形容為歐洲核電的「堡壘」。總統馬克龍近日宣布，將增建6個小型模組化反應堆（small modular reactors，SMRs），英國視之為先進的綠色技術，聲稱是可快速興建、價廉、風險較低的核電站；中國亦計劃興建逾150個核反應堆，多於全球過去35年興建的總量。

不過，切爾諾貝爾及福島核災已證明，核災及核廢料洩漏一旦發生，即不可逆轉，將核電視為綠色能源的提議，仍然充滿爭議。

氣候危機如何嚴峻，你知、我知、大家都知。目前全球平均氣溫，比工業革命前已增加攝氏1.2度，要控制在1.5度內，幾近無望。如此下去，極端天氣如洪災、颱風、乾旱等將愈趨頻密，全人類當災，落後地區更是首當其衝，屆時想必所有人也能理解「本是同根生，相煎何太急」背後的意思。

▲ 目前各國減少溫室氣體甲烷的排放、停止濫伐林木的承諾等，映照出的不見得是為下一代謀求福祉，而是爭持不下的利益瓜葛。圖為第26屆氣候峰會。（法新社資料圖片）