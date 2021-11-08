法律界聊起著名鋼琴家的案件情況，連隨帶到內地過往相關性質的判刑歷史，真是驚心動魄。他說，若是在更早的八○年代，哪怕是私底下之間，發生在正規婚姻以外的性行為，都可以構成流氓罪，嚴重者可判死刑。

死刑？那現在是不是已經寬鬆了很多？他說，就算在九○年代，當其時各種夜總會KTV開始在內地流行，有試過拉那些中介媽咪，都是接近終身的判罰。

現在網絡上各種敏感詞被審查、舉報，相當普遍，要談論這種案件或事例，他們現在都轉為把它形容為「風化交易」。那網絡時代的風化交易業態，又有甚麼轉變呢？

近年來，城市中的嚴打清洗行動相當激烈，很多和保護傘被整有關。許多經營場所，無論是桑拿房、骨場、私場、夜總會等等，都掃場關門。老馬識途的人透露，基本上現在這種交易預約和拉客，都移到網絡上面進行。通常是這種中介人，會建立一些網上群組，發放各種不同「人才」圖片，但群組要常轉換。另外，就是像北京朝陽這次的女主角，通過私人的網上朋友圈，去進行一對一約會和交易。

網上交易，最大的危險，當然就是具體的錢銀來往時，經過第三平台網上付款，必然會有交易記錄。一旦出事，就可以順藤摸瓜的，把過往的交易紀錄找出來，構成罪證。

至於網絡時代的風化交易招客形式，亦相當多元化，可說圖文並茂視頻俱全。更有很多案例是出現在類似小紅書的社交平台，譬如該位網紅經常拍在不同酒店房間的性感圖片，表面上是一位介紹酒店的博主，但是暗地私聊可以安排其他交易。

總之，網絡時代的風化生意方式，層出不窮，繞過了傳統渠道，最終去繼續最古老的交易。